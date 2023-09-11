«Дайте хотя бы часть!» – в Киеве жалуются, что Запад не делится украденными у России деньгами

Вадим Москаленко .  
11.09.2023 21:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на уговоры, американское руководство не собирается делиться арестованными российскими средствами с Украиной.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил осужденный в ДНР за шпионаж в пользу Украины журналист Станислав Асеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на уговоры, американское руководство не собирается делиться арестованными российскими средствами с Украиной. Об...

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«Мы занимаемся поиском российских военных преступников за финансовое вознаграждение. И год назад я встречался в Конгрессе с сенаторами США, и сказал: «Вы имеете в распоряжении огромные российские деньги, замороженные. Дайте хотя бы маленькую их часть, в том числе и на нашу работу, потому что искать российских военных преступников на российские же деньги – что может быть более справедливым и логичным»…

Но на это мне сказали: «Извините, этого никогда не будет. Потому что это война Путина. У нас есть проблемы с Путиным и его окружением, причём здесь российский народ», – возмутился Асеев.

Он подчеркнул, что раз уж не получилось присвоить эти средства, пусть уж они достанутся западных хозяевам, а не народу России.

«И если так ставить вопрос, тогда те четыреста миллиардов долларов лягут на американских и европейских граждан, а не на российских, какого-то Ваню с Саратова.

И то, что вы до сих пор колеблетесь – это признак слабости», – трепался перебежчик.

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