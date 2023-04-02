«Дайте хотя бы старые танки» – генерал ВСУ упрашивает США
Банковой определённо выгодно сокращение населения Украины любыми методами, иначе не объяснить равнодушную позицию официального Киева в отношении ленд-лиза.
Об этом в интервью каналу «Diaspora UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно понимать, что как раз для Украины ленд-лиз – это задание номер один. И техника, вооружение, средства связи, средства ПВО, средства РЭБ – это то, что нужно Украине в большом количестве. И когда я слышу, что этому не время, что это не нужно – это чистой воды манипуляция. Это кто-то очень заинтересованный, чтобы населения Украины стало намного меньше, а кто-то дольше остался при власти. Делайте выводы сами.
Нам это нужно, и не те, кто там сидят на Банковой, могут определять, потому что там ни одного военнослужащего нет, всё, что они реально могли делать – это играть на каких-то КВНах и других концертах, однако государством они не управляли, и мы видим, во что вылилось это неумение и неправильное принятие решений относительно безопасности государства. Мы потеряли более 20 процентов нашей территории, и для нас это достаточно критично», – сказал Кривонос.
Он обратился к жителям США с просьбой повлиять на американское правительство.
«Поэтому ленд-лиз нам нужен, и я очень прошу каждого американца, чтобы он стучал в двери Белого дома, чтобы его услышали. Нам нужен ленд-лиз, нам нужно множество вещей, которые в США есть. Даже простые вещи, но модернизированные, могут помочь. Если нам не дают определённое количество танков «Абрамс», то пусть дадут определённое количество тех же самых М60А3. Вообще более 15 тысяч единиц танков М60А3 было выпущено, и достаточное количество находится как на хранении, так и на вооружении Нацгвардии США. И это будет неплохая помощь», – попросил генерал.
Спасибо!
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