Банковой определённо выгодно сокращение населения Украины любыми методами, иначе не объяснить равнодушную позицию официального Киева в отношении ленд-лиза.

Об этом в интервью каналу «Diaspora UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что как раз для Украины ленд-лиз – это задание номер один. И техника, вооружение, средства связи, средства ПВО, средства РЭБ – это то, что нужно Украине в большом количестве. И когда я слышу, что этому не время, что это не нужно – это чистой воды манипуляция. Это кто-то очень заинтересованный, чтобы населения Украины стало намного меньше, а кто-то дольше остался при власти. Делайте выводы сами.

Нам это нужно, и не те, кто там сидят на Банковой, могут определять, потому что там ни одного военнослужащего нет, всё, что они реально могли делать – это играть на каких-то КВНах и других концертах, однако государством они не управляли, и мы видим, во что вылилось это неумение и неправильное принятие решений относительно безопасности государства. Мы потеряли более 20 процентов нашей территории, и для нас это достаточно критично», – сказал Кривонос.