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15.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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«Дайте нам только повод!» – на российском ТВ пригрозили Украине оккупацией

В эфире телеканала «Россия-1» депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков пообещал Украине «оккупацию» в случае, если раскольники начнут отнимать святыни у УПЦ МП.

Экс-нардеп отметил, что его заявление будет восьмым эпизодом для СБУ, которая уже давно шьёт на него дела за высказывания на российском ТВ, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вася, дайте нам, сука, только повод! Все туда войдут, вопрос только в одном, как воспримет мировое сообщество. Либо миротворцами назовут, либо оккупантами, но нас – в любом случае оккупантами. По-другому вопрос на Украине решиться не сможет», – обратился Марков к находящемуся в студии украинскому политологу Василию Вакарову.

«Вы эти двадцать подворий, которые Варфоломею пообещали, вы у кого их отнять собираетесь? У Филарета? Нет! Вы хотите у нас отнять эти подворья! Вы хотите наши храмы передать раскольникам, вы хотите наши лавры забрать! Только дайте повод, кровью харкать будете, это я вам точно обещаю!» – заявил Марков.

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