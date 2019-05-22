«Дайте нам зайти в Раду» – нацисты пришли под парламент

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Боевики из неонацистского «Национального корпуса» провели митинг под стенами Верховной рады с требованием снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», радикалы заявляют, что пятипроцентный барьер не преодолеть «молодым и честным» националистам, потому этот порог должен быть снижен.

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«Только изменение Избирательного Кодекса позволит молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, пройти в парламент. Поэтому уменьшение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков – это шанс пройти в парламент молодым, действенным и амбициозным. Мы доказали свою действенность реальными делами и проектами, мы способны сформировать новую элиту, которая будет работать на страну и ее народ», – говорится в заявлении «Национального корпуса».