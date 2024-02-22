«Дайте нам заработать и пожить!» – в Раде набросились на жадных американцев и хулиганствующих поляков

Страны Запада не оценили русофобскую политику Киева – и не дают украинцам лишних источников дохода.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десять лет вы, дорогие украинцы, боретесь. Боретесь не только за государственность, не только за демократию в независимом государстве, в принципе, боретесь за все европейские ценности, за мир в Европе, за мир в мире.

А интересно, что в это время делает весь мир, наши стратегические партнёры на Западе? Наверное, сегодня американские конгрессмены принимают решение о дополнительном финансировании для Украины, чтобы подтвердить свой геополитический статус создателя миропорядка?

Возможно, наши близкие соседи поляки помогают украинской логистике быстро пересекать границу, чтобы доставить дополнительные средства в украинский бюджет?

К сожалению, ситуация совершенно противоположная. И я хочу подчеркнуть, что там не обошлось без кремлевских корней, без влияния московских средств в этих странах», – негодовал Бакунец.