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12.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Компромат, Коррупция, Пропаганда, Украина
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«Дайте окружению Порошенко воровать, иначе нападёт Путин»

Подхваченная конкурентами Петра Порошенко по майданному лагерю тема коррупционных закупок для украинской армии выливается в конфликт, смертельно опасный для государственности Украины.

Закупки контрабандой в РФ комплектующих для украинской армии помогли укрепить ВСУ. А раскручивающийся конкурентами Порошенко скандал повторяет историю столетней давности, когда во время распада Российской империи украинские самостийники в результате междоусобных конфликтов потеряли власть.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава благотворительного фонда «Надежда» (г. Белая Церковь) Александр Мамалыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, как сегодня раскручивается тема коррупции в Оборонпроме. Ситуация, которая выходит за рамки и, конечно, она топ-тема сегодня.

Суть в том, что запчасти через коррупционные составляющие были куплены у России, и ими были отремонтированы наши танки, которые сегодня защищают наших бойцов на фронте и нашу мирную жизнь. Можно много говорить критических слов про то, что так нельзя.

Но давайте вспомним, что было пять лет тому назад. Армия была доведена до такого состояния, что практически каждый второй танк не мог выехать из бокса. Потому что не было тех же самых запчастей, фактически была развалена армия. Через пять лет мы имеем, по выводам специалистов, одну из самых лучших армий Европы, которая сегодня противостоит РФ.

Поэтому я думаю, что если мы будем пользоваться тем, что сейчас раскручивается в России и критиковать действующего президента, несмотря на то, что сегодня мы фактически стоим на пороге потери государственности, мы можем повторить судьбу Украины столетней давности, когда наши очень известные политики переругались», – сказал Мамалыга.

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