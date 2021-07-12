«Дайте оружие и денег, сомнительный пряник не нужен» – украинский дипломат о компенсациях за СП-2

12.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Чтобы хоть как-то компенсировать завершение строительства газопровода «Северный поток-2», Запад должен выдать Украине не только деньги, но и оружие.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, Украина не должна соглашаться на сомнительный «пряник» от Запада, который еще не факт, что будет получен.

«Понимаете, мы отстаивали позицию давно и продолжаем отстаивать, что это угроза нашей безопасности. Энергетической безопасности, но и безопасности страны из-за возможных военных операций, где не будет уже этой загруженной российским газом трубы через нашу территорию. Мы тут теряем, и менять свою позицию, соглашаться на какой-то пряник – это не тот подход, который есть. Если уж и говорить о компенсаторах, то это не сейчас», – считает дипломат.

«Но компенсаторы – это поставка вооружений, это усиление нашей сухопутной компоненты, морской, как сейчас происходит. То есть компенсаторы должны быть в сфере безопасности, а не в оплате деньгами. Тем более, что этих денег… в последнее время так происходит – люди просто не видят, куда они идут, куда исчезают. Потому я считаю, что если хотите компенсировать – пожалуйста, поставляйте вооружения, тренируйте армию и тогда мы будем спокойнее. А так это странный обмен», – заявил Чалый.