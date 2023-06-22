«Дайте РЭБ, русские давят дронами!» – майор ВСУ на Купянском направлении

Боевые действия со стороны ВС РФ на Купянско-Сватовско-Лиманском направлении не позволяют освободить часть украинских войск для подкрепления контрнаступления в Запорожской области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-председатель Львовского облсовета, а ныне майор 103 бригады теробороны ВСУ Александр Ганущин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На всём этом направлении количество снарядов, которые нам враг высыпает на голову, оно, я думаю, что не ошибусь, потому что об этом говорят и официальные спикеры тоже, наверное, наибольшее из всех участков фронта. …[Пытаются] максимально наступать здесь, на Купянско-Сватовско-Лиманском направлении для того, чтобы сковывать наши силы и уменьшать наш напор на всех южных направлениях, то есть и в районе Токмака, и в районе Времевского выступа и так далее. Поэтому понятные вражеские действия – им делать своё, ну а нам своё», – заявил Ганущин.

В то же время он пожаловался, что ВС РФ ощутимо освоили дроны.

«Всё у них есть, вся линейка у них работает в этом направлении тоже, то есть БПЛА «Орлан», это те, которые разведывают, и «Ланцеты», которых больше всего, всё это у них присутствует. К сожалению, русские довольно быстро овладевают практикой с этими дронами, и здесь нам нужно принимать неотложные действия и на государственном уровне, и всей волонтёрской общественности, чтобы идти в ногу с тем, что делает Россия.

То есть, в первую очередь, как по мне, сейчас надо координировать усилия на окопные РЭБ, на возможность противодействовать этим российским дронам с каждого окопа, потому что ситуация становится сложнее с каждым днём», – рассказал бандеровец.