Дайте сценарий развала РФ! – аферист Кох раскритиковал беглую иноагент-оппозицию

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Люди, желающие развалить Россию, не имеют никакого конкретного сценария.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое «развалится Россия»? Народ, который ее населяет, должен захотеть, чтобы она развалилась. Или предполагается ее искусственно развалить? Оккупировать и создать несколько независимых государств?.. Когда я слушаю людей, которые говорят про развал, я им даже внутренне сочувствую. Думаю, наверное, в этом есть что-то разумное. Но все, что они говорят: надо предоставить независимость Чечне. А дальше они зависают, сценария никакого нет», – сокрушался Кох.

Он считает, что сейчас народы России не хотят ее развала.

Ранее украинские политики и блогеры жестко раскритиковали иноагентов-экстремистов Юлию Навальную и Илью Яшина, резко выступивших против развала России.