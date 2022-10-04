«Дайте Стрелкову взвод – и он перестанет ругать Минобороны» – Шахназаров

Запад и США понимают, что Россию вооружениями победить невозможно, поэтому пытаются посеять раздор внутри страны, прежде всего, подпитывая упаднические настроения в патриотическом лагере.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружием победить, все-таки, Россию невозможно. Это будет дольше, труднее, с большими жертвами. Поэтому взорвать изнутри, вот, мне кажется, сейчас параллельно, ведь гибридная война – она как раз потому и гибридная, что не только военный фронт. Есть внутренний фронт. Посеять раздрай между армией и обществом, внутри армии – между Генштабом и полевыми командирами и так далее. Будут друг друга винить, перекладывать вину, начнутся пертурбации.

Самое опасное – это посеять разочарование и недоверие именно в той наибольшей патриотической части общества, которое поддерживает, переживает с болью любую неудачу и иногда по незнанию, мы же иногда не знаем, почему не сделали это, то и так далее. Вот все это вместе на нас обрушивается. Тысячи каналов пытаются посеять вот эти разные формы недоверия на разном уровне», – заявила президент «Фонда изучения исторической перспективы» Наталия Нарочницкая.