«Дайте Стрелкову взвод – и он перестанет ругать Минобороны» – Шахназаров

04.10.2022  18:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад и США понимают, что Россию вооружениями победить невозможно, поэтому пытаются посеять раздор внутри страны, прежде всего, подпитывая упаднические настроения в патриотическом лагере.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад и США понимают, что Россию вооружениями победить невозможно, поэтому пытаются посеять раздор внутри...

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«Оружием победить, все-таки, Россию невозможно. Это будет дольше, труднее, с большими жертвами. Поэтому взорвать изнутри, вот, мне кажется, сейчас параллельно, ведь гибридная война – она как раз потому и гибридная, что не только военный фронт. Есть внутренний фронт. Посеять раздрай между армией и обществом, внутри армии – между Генштабом и полевыми командирами и так далее. Будут друг друга винить, перекладывать вину, начнутся пертурбации.

Самое опасное – это посеять разочарование и недоверие именно в той наибольшей патриотической части общества, которое поддерживает, переживает с болью любую неудачу и иногда по незнанию, мы же иногда не знаем, почему не сделали это, то и так далее. Вот все это вместе на нас обрушивается. Тысячи каналов пытаются посеять вот эти разные формы недоверия на разном уровне», – заявила президент «Фонда изучения исторической перспективы» Наталия Нарочницкая.

Продолжая тему опасности сеяния разочарованных настроений и недоверия в патриотическом лагере, российский кинорежиссер Карен Шахназаров на конкретном примере предложил дать возможность проявить себя одного из самых непримиримых критиков российского руководства.

«Кстати, эта одиозная фигура, Стрелков (экс-министр обороны ДНР – ред.), он боевой офицер. У него огромный опыт. Да, он критикует Минобороны, и что? Ну что бы он не критиковал – дайте ему полк, дайте ему роту, дайте ему взвод. Он пойдет. Это видно. Он человек такой, как-бы одержимый. Воевал. Что же в этой ситуации сводить счеты по принципу – вот он меня критиковал, вот это вот. Понимаете, мне кажется с этим надо заканчивать», –  предложил Шахназаров.

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