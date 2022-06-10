«Дайте вооружения!» – Подоляк призвал Запад «вернуть Россию силой в цивилизованные рамки»

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Новости Украины

Украина с позиции силы должна объяснить России, как нужно правильно вести себя на международной арене.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он в очередной раз пожаловался на недостаток вооружений и на бездействие всех стран «в связи с происходящим».

«Мы как раз для этого и говорим, что давайте мы вернем Россию в нормальные рамки цивилизационные. То есть мы им объясним силой, потому что – кроме силы, Россия ничего не понимает, давайте мы им объясним, что такое правильное поведение на международной арене. Сегодня этого никто не делает, все до сих пор еще боятся Россия, типа это какая-то мощная армия. Да, действительно у них большое количество вооружений, большое количество людей, которых не жалко, в отличие от нас. Поэтому мы и говорим нашим партнерам: есть только один путь для того, чтобы принудить Россию вести себя так, как ведут себя все остальные страны – это путь силы. К сожалению, Украине приходится доказывать это на полях сражения», – пожаловался Подоляк.

Он напомнил, что каждый день гибнет 100 украинских военных из-за нехватки тяжелых вооружений.

«Если вы нам дадите вооружение, чтоб был паритет, именно в тяжелом вооружении, мы минимизируем наши потери. Дайте нам защитить наших людей, мы не хотим, чтобы у нас 100 человек умирали каждый день, потому что у нас не хватает вооружений, дайте нам вооружения», – стенал советник главы офиса президента Украины.