«Дайте возглавить сербский батальон, и над Одессой будет русский флаг» – бывший командир Стрелкова

23.09.2022  21:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Россия


Российские военкоматы не спешат задействовать в наиболее горячих точках линии фронта опытных командиров, которые уверены, что с их участием удастся переломить обстановку на южном направлении, взять Одессу и разблокировать Приднестровье.

Об этом в эфире «Рой ТВ» высказался ветеран локальных войн с 1992 года, первый командир экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в Боснии Александр Мухарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российские военкоматы не спешат задействовать в наиболее горячих точках линии фронта опытных командиров, которые...

«Дайте мне южное направление сформировать, и обалденный город Одесса, таю перед этим городом, там будет поднят флаг и без разрушений. Приднестровье разблокировать тоже нужно, как минимум. Сколько (людей – Ред.) живет в Приднестровье? Полмиллиона? Пусть полмиллиона российских граждан и 2 тыс. российских солдат. И не дай Бог, если Украина возьмет те склады, которые находятся в Приднестровье. Ребята, поверьте, это будет страшно. Это – раз.

Смотришь Телеграм, слушаешь доклады Конашенкова, других пропагандистов, и там говорят, что разбомбили Донецк, Луганск. Еще сведения, что по железной дороге приехало пополнение украинских войск, техники, снаряжения. Задаешься вопросом: почему по железной дороге приезжают снаряды, которые летят на Донецк, Луганск? Почему по железной дороге в Харьков приходит пополнение?» – возмутился военный.

При этом, по его мнению, военкоматы не относятся всерьёз к опытным командирам, которые могут оказаться полезными в конкретной ситуации.

«Скажу о хреновой работе, с точки зрения военкоматов. У Онуфриенко появилось сообщение, что в Симферополе создают иностранные батальоны. Звоню и говорю оператору: «Я воевал достаточно в Сербии, знаю немного сербский, их менталитет. Могу быть полезным в подразделении». «Ну… Нам это не особо нужно. Давайте приезжайте, мы тут разберемся, куда вас направить». Я говорю: «И без вас разберусь куда «меня направить». Если у вас будут подразделения сербов собираться, то могу вам быть полезным». Это – так, между прочим», – сказал Мухарев.

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