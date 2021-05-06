«Дайте жителей с лопатами!» – комполка «Азова» пожаловался на катастрофическое состояние второй линии обороны

06.05.2021, Мариуполь, Вадим Москаленко

Новости Украины

Территориальная оборона может очень пригодиться как человеческий ресурс для несения караула и строительства инженерных оборонительных сооружений, находящихся на данный момент в крайне запущенном состоянии.

Об этом на пресс-конференции в оккупированном Украиной Мариуполе заявил командир запрещённого в РФ неонацистского полка «Азов» Денис Прокопенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военные же, в свою очередь, сообщили, что очень нуждаются в отрядах территориальной обороны для охраны инженерных сооружений на второй линии обороны от местного населения.

«Проблема состояния дел и состояние инженерных сооружений на второй линии обороны. Не так давно я получал боевое распоряжение и в составе двух батальонов и подразделения обеспечения мы выдвигались в указанные районы на потенциально опасные направления, где по заданию должны были занять вторую линию обороны. Состояние опорных пунктов, которые находятся там, они в ужасном состоянии.

Я не буду озвучивать количество состава, которое несёт там дежурство, скорее не несут дежурство, а охраняют эти опорные пункты, чтобы оттуда не унесли какие-то материальные средства прохожие или местные жители, которые проживают в близлежащих сёлах», – заявил Прокопенко.

Он пожаловался на то, что в зоне «ООС» недостаточно человеческого ресурса для охраны и поддержании в надлежащем состоянии инженерных сооружений на второй линии обороны.

«Суть вопроса в том, что там находятся полноценные опорные пункты 300 м по фронту, 400 в глубину, которые необходимо поддерживать в благополучном состоянии, для этого нужен человеческий ресурс.

Национальная гвардия, которая несёт там службу, дежурство, не может обеспечить на линии фронта протяженностью 450 км по всей линии ООС, не хватает личного состава поддерживать их в надлежащем состоянии», – рассказал «комполка».

«Одна из идей, как привлечь и расширить обязанности территориальной обороны – это как раз и задействовать для наращивания обстановки в инженерном плане на опорных пунктах, для того, чтобы в случае вражеского прорыва там можно было бы занимать оборону и вести общевойсковой бой. Это крайне важно, потому что, несмотря на соотношение сил, в плане удерживания обороны мы практически в одинаковых условиях с противником. Потому что окопы, траншеи, которые находятся там, мягко говоря, засыпаны, и туда даже не может зайти нормально техника», – жаловался Прокопенко.