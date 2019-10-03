Даёшь боснийский вариант: националист признал неосуществимость хорватского сценария в Донбассе

03.10.2019, Киев, Игорь Петров

У Украины нет возможностей реализовать на Донбассе хорватский сценарий, о котором уже давно говорят некоторые политики. Гораздо более вероятным является боснийский вариант.

Об этом в своём интервью каналу Ukrlife.TV заявил экс-депутат Верховной рады, известный украинский националист и русофоб Олесь Доний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Доний перечислил все западные антисербские пропагандистские штампы.

«Нам бы хотелось, чтобы это был хорватский вариант, когда бы все, кто убивал украинских граждан, не имели права голоса, а лучше бы сидели в тюрьме.

Но в реальности – сил, возможности и даже иногда желания у некоторых украинских политиков на это нет.

И поэтому боснийский вариант, боснийский сценарий – гораздо реалистичнее.

Босния – это страна, где есть три больших этнических группы – босняки, которые исповедуют ислам, хорваты и сербы.

Вследствие агрессии Югославии, а потом Сербии там были этнические чистки и во многих смешанных регионах были уничтожены или выселены босняки.

Под давлением НАТО и ЕС были созданы две равнозначные части – боснийско-хорватская федерация и Сербская Краина.

Они имеют отдельную власть, отдельные органы управления, отдельные правила. А над ними есть еще совместные государственные институции, Республика Босния и Герцоговина», – рассуждает Доний.