Даёшь формулу Аденауэра: в Киеве интенсивно множатся варианты «усмирения Донбасса»

03.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украина не должна признавать субъектность ДНР и ЛНР и вести какие-либо переговоры с Донбассом.

Об этом в своём интервью каналу Ukrlife.TV заявил представитель Майдана закордонних справ, националист и русофоб Александр Хара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я приведу аналогию с ГДР и ФРГ. Сталин предложил Аденауэру объединить Германию на условиях внеблоковости и не интеграции в политические экономические структуры Запада. Позиция Аденауэра была очень простая и, я думаю, что господину Зеленскому надо ее взять как бы за основу.

Первое – мы не можем разговаривать с властями ГДР поскольку они не субъектны, то есть их никто не выбирал. Это были коммунисты, которых привезли из СССР и поэтому они не являются субъектами, они не представляют интересы в народа.

Это очень важный момент, почему мы не должны разговаривать с так называемой ЛНР и ДНР.

Вторая вещь – он говорил, что мы сейчас слабы и если мы сейчас объединимся, то это вроде бы как хорошо.

Но мы не будучи сильными в военном политическом и экономическом смысле через время окажемся в сфере влияния СССР и потеряем нашу демократию и поэтому моя задача как канцлера интегрировать ФРГ, западную часть, в НАТО, потом – в экономические организации сотрудничества и только потом, с сильной позиции, когда-то в будущем объединить Германию на других основаниях.

Он был прав. То же самое – здесь мы не можем признавать субъектность ЛНР и ДНР и это правильно.

Они и де-факто и де-юре не являются субъектами. И поэтому мы не можем признавать автоматом все те решения, которые там принимались, всех этих людей, которые как бы возглавляли.

Давайте вспомним, кто возглавлял эти молодые республики с самого начала – граждане Российской Федерации, сотрудники спецслужб. Где местные элиты, где те, кто 25 лет представлял интересы трудового Донбасса?», – рассуждает Хара.

Украина также не должна соглашаться на амнистию, предусмотренную Минскими договоренностями. Правда, судя по предложенному Харой схеме Аденауэра, до решения этого вопроса еще очень далеко.

«Не идет речь, например, об амнистии. Если вы послушаете, о чем говорят наши правозащитники, которые очень сильно критиковали и Порошенко и сейчас очень часто недовольны Зеленским, они говорят, что то, что записано – амнистия у всех – абсолютно неприемлемо.

Потому что она порождает культуру безнаказанности, это значит, что насилие будет продолжаться.

Поэтому этот вопрос – тоже кстати то, чего формула Штайнмайера не касается, это очень болезненный вопрос. Те люди, которые совершили военные преступления, просто преступления – что с ними? Российская Федерация не захочет их брать к себе – этих детей русского мира.

Конечно, они могут поступить, как они обычно это делают, просто – делать зачистки. Украинская сторона не должна идти на то, чтобы делать амнистию.

Мы должны смотреть – те, кто совершал преступления, должны нести наказание, те кто не совершал – в зависимости от того, какие действия, они могут быть помилованы.

В этой связи чрезвычайно важно было бы принять закон о коллаборации, чтобы мы знали и даже для наших земляков дончан или луганчан – чтоб они знали, что если они простые граждане Украины, которые оказались в оккупации, они ничего плохого не сделали, они не участвовали в органах так называемой власти, никого не убивали, не пытали, то им нечего бояться. Они нормальные граждане Украины, которым не повезло.

С другой стороны, должны быть определены те категории людей, которые однозначно будут нести ответственность от административной до уголовной.

Административная ответственность – это может быть директор школы, который организовал так называемые референдум или так называемые выборы. Однозначно этот человек должен быть отстранен от выполнения своих обязанностей, должен быть запрет на профессию», – разошёлся националист.

Кроме того, по словам Хары, референдум в Крыму якобы незаконен и русские Крыма не имели никакого права на самоопределение.

«Так называемый референдум, который был проведён в 2014 году, не соответствует ни украинскому законодательству, ни российскому, ни международному праву.

Никакого права на самоопределение русские на территории других государств не имеют, потому что у них есть матушка Россия. Не нравится Украина, Эстония и другая страна ¬«чемодан вокзал Россия». Формула очень простая», – бредит Александр Хара.