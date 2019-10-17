Даёшь разгром «молдавской Галиции»!

17.10.2019, Кишинёв, Алексей Логофет

В ближайшее воскресенье, 20 октября, в Молдавии состоятся всеобщие местные выборы. Наибольший интерес представляют выборы мэра столицы и ключевого города страны – Кишинёва. Здесь, вместе с пригородами, проживает 30% населения всей Молдавии.

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Главной особенностью Кишинёва является жёсткое разделение между городскими районами и пригородными населёнными пунктами, которые были включены в состав столичного муниципия в 1995 году.

Пригороды Кишинёва избирают и мэра муниципия Кишинёв, и своих мэров. Жители города – только мэра муниципия.

На эту дискриминационную ситуацию обращали внимание давно. Согласно намечавшейся административной реформе, городские жители должны избирать преторов пяти своих секторов.

Однако, в процессе формирования нынешней правящей коалиции, по настоянию блока «Акум», эта реформа была в очередной раз отложена в долгий ящик.

В городских секторах Кишинёва незначительное большинство составляет левый электорат. Наиболее «красными» считаются два городских сектора – Ботаника и Рышкановка, которые в советское время строились как спальные районы промышленных предприятий.

В других секторах «красными» считаются кварталы многоэтажек, «жёлтыми» (прозападными) – районы частного сектора.

В пригородах Кишинёва – в подавляющем большинстве правый, унионистский электорат. Эти сёла представляют собой органическую часть «молдавской Галиции» – центральных районов страны. У их обитателей примерно такой же менталитет озлобленного сельского населения со взглядами, устремлёнными в сторону Румынии и Евросоюза.

Именно эти пригороды в течение 16 лет определяют судьбу молдавской столицы. Трижды, в 2007, 2011 и 2015 годах, на этих выборах одерживал победу радикальный унионист и русофоб Дорин Киртоакэ, который ныне проходит подозреваемым по уголовному делу об использовании служебного положения в целях личного обогащения.

Все три раза Киртоакэ побеждал контр кандидатов от левых сил, в том числе нынешнего президента страны Игоря Додона и нынешнего спикера парламента Зинаиду Гречаный.

Причём характерна одна и та же закономерность: левый кандидат по итогам первого тура занимает первое место, но во втором туре неизменно проигрывает единому прозападному кандидату.

В прошлом году кандидат от Партии социалистов Иван Чебан, идеологический секретарь партии, в течение 4 лет занимавший пост руководителя фракции социалистов в муниципальном совете Кишинёва, также проиграл во втором туре Андрею Нэстасе. Выборы были отменены решением суда, подконтрольного Плахотнюку.

Но тогда голосование за Нэстасе было протестным голосованием. Он символизировал решительный протест против режима Плахотнюка, в то время как Партия социалистов и её неформальный лидер, президент Игорь Додон, рассматривались как часть режима. Придумали даже слова – «Плаходон», «бином Плахотнюк – Додон» и т.д. Социалистам ставили в вину голосование за смешанную избирательную систему, выгодную Демпартии ныне бежавшего из страны Плахотнюка.

Однако ситуация значительно изменилась после того как Иван Чебан стал одним из главных действующих лиц в антиолигархической революции 8-14 апреля 2019 года, положившей конец власти олигарха Влада Плахотнюка – молдавского двойника Петра Порошенко.

В новом парламенте Чебан занял пост вице-спикера. Он значительно откорректировал свой имидж, отказался в предвыборной кампании от звезды – символа Партии социалистов, говорит исключительно о проблемах города и их решениях. Главный упор Иван Чебан делает на принятии нового Генерального плана Кишинёва и привлечении в город инвестиций со стороны России и Евросоюза.

Его основного конкурента Андрея Нэстасе с полным основанием можно назвать неудачником. Он младший брат Василия Нэстасе – одного из лидеров националистического Народного фронта в конце 80-х – начале 90-х годов. Взлёт его популярности был в 2015 – 2016 годах, когда он стал одним из лидеров протеста против режима Плахотнюка, в котором он смог объединиться с Партией социалистов под руководством Додона. В 2018 году Нэстасе победил на выборах мэра Кишинёва, собрав голоса протестного электората, но эти выборы были отменены решением суда, подконтрольного Плахотнюку.

Мечте Нэстасе возглавить молдавский парламент также не суждено было реализоваться – по соглашению этот пост достался председателю ПСРМ Зинаиде Гречаный. В итоге ему пришлось довольствоваться портфелем министра внутренних дел, где Нэстасе показал свою полную профнепригодность и беспомощность. Многие полицейские сегодня говорят, что будут голосовать на мэрских выборах именно за Нэстасе – чтобы он избавил их ведомство от своего бездарного руководства.

Сегодня Нэстасе вынужден совмещать критику Игоря Додона и Ивана Чебана («я единственный, кто может победить Чебана») с пребыванием его политформирования в единой коалиции с Партией социалистов. Он может сделать громкое заявление о выходе из коалиции в надежде получить голоса прорумынских радикалов, но в этом случае от него отвернутся умеренные сторонники, поддержавшие создание антиолигархической коалиции. Его программа сводится к привлечению даже не инвестиций, а дотаций от Евросоюза, то есть к хождению по миру с протянутой рукой.

Есть ещё два кандидата на правом фланге. Помимо упомянутого выше Дорина Киртоакэ (с треском проигравшего выборы в парламент на округе, в который входит его родное село), на пост мэра выдвинулся такой же радикальный унионист и русофоб, бывший спортсмен, а ныне историк Октавиан Цыку. Он стал депутатом парламента от блока «Акум», но вышел из фракции в знак протеста против подписания нового соглашение между «Акум» и ПСРМ.

Цыку и Киртоакэ позиционируют себя как «правильные» унионисты, не запятнанные сотрудничеством с «предателями родины» и «рукой Кремля». Обойти Нэстасе и пробиться во второй круг у них нет шансов, но они, безусловно, внесут сумятицу в прозападный фланг и отнимут голоса у основного контр кандидата Чебана.

Высока вероятность того, что правый электорат не явится к избирательным урнам, по крайней мере, в первом туре.

В штабе Ивана Чебана говорят, что сегодня у кандидата от левых сил впервые за долгие годы есть все шансы на победу.

Но сторонники Чебана не скрывают, что победить он сможет только в том случае, если в первом туре выборов наберёт более 50% голосов избирателей. Во втором туре в любом случае возникнет ситуация «дежа вю», повторяющаяся каждые четыре года: мобилизация всего правого электората против кандидата от левых сил.