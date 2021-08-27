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27.08.2021 16:40 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Образование, Политика, Россия
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«Далеко не самая серьезная проблема»: Булыкин высказался о бесплатном Интернете для студентов

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов очной формы обучения бесплатным доступом...

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов очной формы обучения бесплатным доступом в Интернет. Эту инициативу поддержали в Госдуме – в частности, «за» высказалась член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Предложение прокомментировал общественный деятель, экс-футболист Дмитрий Булыкин. По его мнению, доступ в Интернет – не самая первоочередная проблема студентов. Вместо этого спортсмен предлагает депутатам обратить внимание на вопросы трудоустройства после окончания учебных заведений.

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«Будем честны: для студентов траты на Интернет – не самая серьезная проблема. Гораздо важнее обратить внимание на проблемы трудоустройства. Студентам и выпускникам очень сложно найти работу, так как большинство компаний нуждается в специалистах с опытом. Молодежь соглашается не неоплачиваемые стажировки и позиции с маленькими зарплатами, а защищать свои рабочие права и вовсе не умеет», – заявил Булыкин.

Спортсмен предложил начать формирование системы помощи начинающим специалистам, в частности, за счет сотрудничества образовательных учреждений и работодателей, которые будут готовить специалистов «под себя».

«У студентов должна быть уверенность в завтрашнем дне, чтобы они работали по специальности», – заключил Булыкин.

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