«Далеко не самая серьезная проблема»: Булыкин высказался о бесплатном Интернете для студентов

27.08.2021 16:40 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов очной формы обучения бесплатным доступом в Интернет. Эту инициативу поддержали в Госдуме – в частности, «за» высказалась член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Предложение прокомментировал общественный деятель, экс-футболист Дмитрий Булыкин. По его мнению, доступ в Интернет – не самая первоочередная проблема студентов. Вместо этого спортсмен предлагает депутатам обратить внимание на вопросы трудоустройства после окончания учебных заведений.

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«Будем честны: для студентов траты на Интернет – не самая серьезная проблема. Гораздо важнее обратить внимание на проблемы трудоустройства. Студентам и выпускникам очень сложно найти работу, так как большинство компаний нуждается в специалистах с опытом. Молодежь соглашается не неоплачиваемые стажировки и позиции с маленькими зарплатами, а защищать свои рабочие права и вовсе не умеет», – заявил Булыкин.

Спортсмен предложил начать формирование системы помощи начинающим специалистам, в частности, за счет сотрудничества образовательных учреждений и работодателей, которые будут готовить специалистов «под себя».

«У студентов должна быть уверенность в завтрашнем дне, чтобы они работали по специальности», – заключил Булыкин.