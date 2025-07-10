Далеко не все страны НАТО увеличат военные расходы, но главное говорить и говорить – Ходжес
Поднять военные расходы до 5% ВВП вполне реально для всех стран НАТО, но не все на это готовы.
Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью ютуб-каналу «Авеню независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что есть страны, которые точно знают, что не достигнут этой цели за 10 лет. Это станет проблемой для другого правительства, поэтому несложно сказать «да, конечно, мы согласны», но не сделать этого», – сказал Ходжес.
Он надеется, что даже, если некоторые страны не поднимут свои военные расходы, обсуждение данной темы можно будет использовать для антироссийской пропаганды.
«Но с другой стороны, это признание. Потому что, даже правительства некоторых стран скажут «мы никогда этого не достигнем», они все равно должны будут объяснить это своим парламентам и населению, то есть признать, что угроза реальна, и нужно ответственно к ней подходить. Например, Канада до сих пор не достигла 2%. А это большая и очень богатая страна, экспортер нефти, которая могла бы сделать гораздо больше», – укорял Хождес.
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