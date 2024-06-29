Далеко не все западные компании ушли из России: Часть решили не отдавать рынок Китаю

Многие западные компании не хотели уходить из России – но им выкрутило руки своё антироссийское правительство. В частности, скандинавским фирмам пришлось покидать РФ, продавая активы конкурентам за полцены.

Об этом в рамках Петербургского международного юридического форума заявил юрист Сергей Спасенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я очень много работаю со скандинавскими компаниями, и я знаю, насколько они не хотели уходить, и как на них давили политически, экономически в странах-резиденции… Увы, отличные хлебозаводы, колбасные заводы, производители стройматериалов и так далее, они вынуждены были продать бизнес конкурентам. Судя по всему, им возвращаться в Россию будет очень сложно. Это были прямые сделки, правительственная комиссия разрешила, они получили половину стоимости своих активов, плюс еще доплатили 15% добровольно-принудительного взноса в бюджет, и все. Вернуться на рынок им будет крайне сложно. То есть, это отрезанный ломоть, есть такие компании, наши клиенты в том числе, многие годы с ними работали, помогали им входить на рынок, строить эти предприятия. Очень обидно было, прямо до слез как нам, так и акционерам, потому что ряд компаний был частных, даже семейных. Реально люди рыдали в подушку, уходя из России, потому что это была часть серьезного бизнеса, в который была вложена душа», – заявил Спасенов.

Эксперт при этом отмечает, что некоторые «дочки» ушедших из России компаний, наоборот, развивают бизнес:

«Основной «пациент», с которым мы возимся, холим и лелеем – это те компании, которые хотят остаться, работать, хотят выкручиваться, чтобы не закрыть здесь бизнес. Учитывая то давление санкционное, они, рискуя, пытаются продолжать здесь бизнес, многие даже расширять его. У нас прошло сейчас несколько правкомиссий, где «дочка» недружественной компании приобретает себе недвижимость, конкурентов, которые на боку лежат. Они решили, что остаются в России, принципиально… Есть компании, которые пытаются каким-то образом выкрутиться, учитывая санкции западные, европейские и даже азиатские. Тем не менее, они не хотят уходить, хотят оставить за собой российский рынок, в том числе, пытаясь его релоцировать частично в дружественные, ближайшие страны. Многие хотят построить такой же заводик, который остановился в России, где-нибудь в Казахстане или в Узбекистане, работать на российский рынок, релоцировать часть персонала квалифицированного, технологии, оборудование для того, чтобы не уходить из России. Они понимают, что если они все закроют, повесят замок и уйдут, то это место пусто не бывает, и в теплых объятиях нашего восточного партнера какая-то отрасль погрязнет. Мы видим, такси у нас в основном уже из какой страны ездят – совершенно нормальные, хорошие машины. Это потому что есть сложности в автопроме российском, у которого проблемы с комплектующими, они не могут на своих заводах собирать в связи с санкциями».