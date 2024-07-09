Дали уйти: сбежавшего на Украину ждуна-педофила заочно осудят в Севастополе

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В Севастополе будут судить бывшего жителя города Юрия Ильченко, который объявил себя диссидентом за отстаивание украинского статуса Крыма, а на самом деле привлекался за растление малолетней ученицы.

Судить педофила-экстремиста будут заочно, а сам он объявлен в международный розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокуратура Севастополя сообщила об утверждении приговора 45-летнему гражданину Украины, который будучи репетитором по английскому надругался над 11-летней девочкой, которая посещала его индивидуальные занятия.

Изначально Ильченко действительно попал в поле зрения правоохранителей за публикацию «ВКонтакте» призывов к насильственным действиям по отношению к крымчанам, получившим гражданство РФ. Но в процессе изучения офиса украинского экстремиста силовики установили, что он не только публиковал антироссийские заявления, но и занимался растлением малолетних.

«Мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем – репетитором английского языка, на протяжении длительного времени обучал 11-летнюю девочку. Во время таких занятий он совершил в отношении ребенка 3 эпизода развратных действий сексуального характера», – уточнили в теруправлении Следкома.

Ильченко находился под стражей, однако в июне 2016 горсуд Севастополя выпустил его под домашний арест. Уже через несколько дней обвиняемый бежал на Украину.

Заочно Ильченко будут судить по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй – до 5 лет. Дело будет рассматривать Ленинский райсуд Севастополя.

Сегодня управление МВД Севастополя сообщило о поимке 77-летнего севастопольца за дискредитацию ВС РФ. Свою негативную позицию пожилой мужчина решил высказать коллегам по работе. Что конкретно он им наговорил не сообщается, но занимались «ждуном» специалисты Центра по противодействию экстремизму УМВД совместно с коллегами из УФСБ России по Черноморскому флоту. В отношении нарушителя полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Штраф от 30 до 50 тысяч рублей.