Дальнейшая судьба «СП-2» решится в сентябре

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Дальнейшая судьба газопровода «Северный поток-2» зависит от исхода выборов в бундестаг.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил немецкий политолог «Александр Рар.

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«После выборов будут еще длительные и сложные переговоры по вопросу формирования нового правительства, которое начнет работу не раньше ноября. По-хорошему, «Северный поток-2» следует достроить, пока в состав правящей коалиции входят социал-демократы, приверженцы политической линии канцлера Вилли Брандта, полвека назад начавшего сближение с СССР. Меркель понимает, насколько газопровод выгоден ее стране по экономическим и экологическим соображениям», – сказал Рар.

По его словам, велика вероятность того, что осенью партия «зеленых» либо придет к власти, либо станет младшим партнером по коалиции у христианских демократов.

«Сложившаяся ситуация мешает политические карты, многие люди бегут к «зеленым», полагая, что у их либерального курса нет альтернативы, что надо срочно спасать мир, предотвращать природные и климатические катаклизмы. Все это похоже на поистине революционную перестройку сознания немецкой нации. Если ключевые министерства — экономики, энергетики и иностранных дел — уйдут под «зеленых», расклад сил кардинально изменится по сравнению с нынешним», – отмечает эксперт.

При этом он говорит, что широкие слои населения в целом не против проекта, поскольку это способствует созданию новых рабочих мест и стабилизирует экономику.

«А вот в германской прессе преобладают статьи критического, негативного плана, в газетах почти не найти аргументов в пользу «Северного потока-2», попыток проанализировать, насколько он нужен Европе и Германии. Практически все редакции стоят на позиции «зеленых». У нас не осталось ни одной консервативной газеты. Есть либо ультралиберальные, либо те, что тесно связаны с трансатлантическими кругами.

Что касается бизнеса, то он откровенно боится прессы. Сегодня во главе большинства компаний стоят выдвиженцы акционерных обществ. Акционеры сами выбирают или назначают менеджера, и если он не справляется, его убирают. Цена компании на биржевых торгах — очень значимый фактор. Если пресса пишет, что компания тесно сотрудничает с Россией, против которой вводят санкции, эта цена обваливается», – резюмирует Рар.