Дальнейшее наступление ВСУ в Херсонской области пока что остановлено

03.10.2022  10:10 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Дальнейшее наступление ВСУ в Херсонской области пока что остановлено, российская сторона не даёт украинцам продвигаться дальше, но отбросить в захваченных позиций их не удалось.

«С Херсонского фронта сообщают, что ситуация на восточном фасе нашего Заднепровского плацдарма – стабилизирована, продвижение противника на Бериславском направлении остановлено. Представляется, что ВСУ осуществляют перегруппировку перед новой атакой. Противник проводит также разведки боем на разных направлениях», – сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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Дальнейшее наступление ВСУ в Херсонской области пока что остановлено, российская сторона не даёт украинцам...

Канал «Архангел спецназа» сообщает, что между захваченной накануне ВСУ Золотой Балкой и Дудчанами образовалась «серая зона», «идут арт дуэли, ВСУшники укрепились , а ВС РФ не дает прорваться».


По данным автора, «в районе Давыдова Брода противник наращивает большие силы, чтобы попробовать снова пойти в контрнаступление».

Он также сообщает о том, что обороняющиеся российские войска ночью подбили как минимум 4 украинских танка.

 

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