Дальнейшее продвижение в Харьковской области будет труднее – Коц

Владимир Гладков.  
24.05.2024 21:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Киевские чиновники не стали тратиться на укрепления в Харьковской области, вместо этого они замедлили продвижение российской армии, забросав её живой силой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские чиновники не стали тратиться на укрепления в Харьковской области, вместо этого они замедлили...

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«Я общался с ребятами на Харьковском направлении – действительно ли проворовались, и там ничего не было? Они говорят, что ждали чего-то более серьёзного. И противник поначалу не сопротивлялся, просто откатывался на какие-то рубежи, но эти рубежи нельзя назвать полноценными линиями обороны. Они говорят, все-таки, были какие-то оборонительные сооружения, но в подмётки не годятся тому, что у нас было подготовлено в прошлом году в Запорожской области, да и по всей линии боевого соприкосновения. Здесь, говорят, этого, конечно, близко не было.

Но при этом они отмечают, что по данным разведки дальше это всё будет. Дальше, конечно, идти будет сложно. Последнюю неделю у нас не очень много было продвижения на этом направлении, в первую очередь из-за того, что противник подтянул очень серьёзные резервы сюда», – сказал Коц.

«Ощущение что противник бросает сейчас в бой здесь, наверное, последние свои силы, которые у него есть, причём в том числе снимает с других направлений. Почему стало сложно по fpv? Он перекинул сюда все спецподразделения беспилотной авиации. Сюда были переброшены все подразделения спецназа Главного управления разведки, начиная от обычных штатных гуровских, и заканчивая всякими запрещёнными в России экстремистскими и террористическими организациями типа РДК, «Кракен», и прочие выродки.

Сюда же перебрасывают подразделения морской пехоты с Херсонского направления. Сюда пытаются оттянуть с Часов-Ярского направления, хотя у них и там тоже не все очень хорошо. И, конечно, они наше продвижение вот этими мощными резервами постепенно замедляют», – добавил военкор.

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