Дальнейший план Запада – поджечь весь Кавказ и Центральную Азию

29.09.2020, Москва, Максим Карпенко

США поджигает конфликты вокруг российских границ – вслед за Украиной, Белоруссией и Нагорным Карабахом может запылать весь Кавказ, а затем и Центральная Азия.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил политолог, тюрколог Владимир Аватков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Большая война находится около нас. К сожалению, мы присутствуем при той ситуации, когда американское движение в сторону нас приносит конфронтацию вокруг российских границ и создает ситуацию, при которой брат идет на брата.

Это то, что было невозможно представить себе на протяжении истории, но сейчас это происходит и на Украине, существуют проблемы межнационального характера в Прибалтике, идет попытка поджечь Белоруссию, сегодня мы наблюдаем поджог Кавказа.

Что дальше? Дальше Центральная Азия, это в достаточной мере очевидно. Американцы делают все для того, чтобы подорвать зону, которая находится вокруг России, и делают это достаточно умело», – заявил Аватков.

Эксперт также подчеркнул, что свою выгоду в карабахской войне имеет и Турция, которая мечтает взять реванш за поражение в Сирии.

«Сегодня Турция договорилась до того, что пришло время сведения счетов, как сказал Эрдоган. И кого он имел в виду – он намекал и на нас, и на США. Он, по сути, хочет реванша за все то, что произошло в Сирии.

И сейчас Турция закупает практически ноль российского газа, первое место сейчас Катар, и второе, что нужно сделать – нужно несколько насолить России в Черном море и в отношении Закавказья.

Но, делая это, он, опять же, забывает, кто его тогда спас (Аватков имеет в виду попытку госпереворота в Турции, при которой Россия поддержала действующую власть, – авт.)».