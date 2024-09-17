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The Times пишет, что Великобритания не одобрит использование Украиной своего дальнобойного оружия против целей в России без согласия США. В свою очередь, Владимир Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой «страх» и проявить «решительность» в этом вопросе.

«Пять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр призвали сэра Кейра Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что промедление только ободрит Путина. Однако, как сообщили The Times, Великобритания не будет делать этого самостоятельно, поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты попали в цель», – говорится в публикации.

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По данным издания, правительство Стармера считает, что США, скорее всего, дадут зеленый свет Украине на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя даже в администрации президента Байдена существуют разногласия.

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«Важно, чтобы в качестве союзников, поддерживающих Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Сейчас мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками, но, конечно, мы отправляемся на Генеральную ассамблею ООН, где мы все встретимся с Зеленским немного менее чем через 12 дней.

Никакая война не выигрывается одним оружием. Важно, чтобы мы поддерживали украинцев в продолжении борьбы с россией в Черном море, важно, чтобы они могли справиться с огромными вызовами в воздухе, которые создает россия, и, конечно, чтобы мы поддерживали их, и мы это делаем, тренируя их мужчин и женщин. на линии фронта. Мы хотим поставить Украину в сильнейшую позицию в будущем» , — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Издание приводит слова Владимира Зеленского, сообщившего, что на прошлой неделе россияне запустили против Украины около 30 ракет, более 800 управляемых авиабомб и около 300 ударных беспилотников.

«Украина нуждается в сильной поддержке от наших партнеров, чтобы защитить жизнь от российской террористической противовоздушной обороны, средств дальнего радиуса действия, поддержки наших воинов. Все, что поможет заставить Россию прекратить эту войну» , – заявил Зеленский.

Тем временем, ведущие средства массовой информации Штатов подключились к пропагандистской компании по давлению на Белый дом и подвергли критике администрацию Джо Байдена, обвиняя его в нерешительности и требуя снять ограничения на использование ВСУ дальнобойных западных ракет для ударов вглубь территории России, несмотря на предупреждения Путина.

Bloomberg пишет, что Байден должен позволить Зеленскому бомбить путина на стол переговоров, поскольку нерешительность президента США ставит в затруднительное положение его преемницу, кандидатку в президенты Камалу Харрис.

Агентство отмечает, что если Байден сможет подтвердить решимость Вашингтона одновременно с призывом к переговорам, то “оставит после себя настолько сильное наследие, что Харрис сможет его приумножать, а экспрезидент Дональд Трамп не сможет разрушить даже если попытается”.

«Нынешнему хозяину Белого дома следует под фанфары объявить, что Украина может наносить удары западным и даже американским оружием вглубь российской территории», – призывает Bloomberg.

The Washington Post считает, что США следует брать на себя больше рисков, чтобы помочь Киеву.Издание отмечает, что если Путин победит, то это повредит интересам Вашингтона и Европы на десятилетия.

«Не сентиментальность лежит в основе большей американской поддержки Украины, а национальные интересы США», – прямо заявляет WP и выражает надежду на согласие Байдена снять ограничение по итогам его предстоящей встречи с Зеленским, которое может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

The Wall Street Journal в своем материале отмечает, что

чем дольше Вашингтон будет ждать, чтобы дать Украине разрешение, тем быстрее запрет может привести ее к истощению.