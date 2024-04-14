«Дальше будет хуже» – в Киеве плачутся, что на фоне Израиля и Газы об Украине все позабыли

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Из-за войны на Ближнем Востоке мир больше не обращает внимания на Украину, и не ужасается тиражируемым бандеровской пропагандой «преступлениям русских».

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrainian Media Network» заявил экс-посол Украины в Вашингтоне и Париже Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно посмотреть на примере ситуации на Ближнем Востоке, насколько опасными и эффективными являются действия партнёров «Оси зла». Потому что Хамас, по наводке Ирана и по совету США, фактически создал ловушку для Израиля. И это создаёт, во-первых, серьёзное политическое напряжение. Сейчас всё возможно. И очень неблагоприятный медийно-пропагандистский фон», – сетовал дипломат.

«Если до начала войны в Газе впечатляющими были факты российской агрессии, все видели убитых украинских гражданских, разрушенные города. То сейчас, если посмотреть на то, что показывают СМИ – это в основном Газа. Эти руины, страдающие дети, и так далее. И, фактически, забыли о начале войны, об убийстве более тысячи израильтян. И все сконцентрированы на Газе. Ситуация сейчас очень опасная, деятельность этой «Оси» не ограничивается Украиной – они создают проблемы для безопасности там, где имеют такие возможности. И это только начало», – страдал Шамшур.