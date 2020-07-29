29.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

«Дальше будет Путин». Патриарх РПЦ на украинском ТВ шокировал наци


Появление в украинском телеэфире патриарха Русской православной церкви Кирилла, поздравившего украинцев с днем Крещения Руси – это первый знак «сдачи» Украины.

Об этом в своем блоге заявил юрист-международник, поддерживающий националистические группировки Андрей Смолий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Смолия, вслед за этим на украинских ТВ начнут транслировать выступления президента РФ Владимира Путина.

«Если на «украинском» телевидении Кирилл Гундяев приветствует украинских зрителей с Днем Крещением Руси, то это уже совсем печальный признак. Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, вы хоть мониторите, что происходит, или закрыли глаза, уши и наблюдаете как пятая колонна Кремля оккупирует информационное пространство страны? Следующим в эфирах медведчуковских каналов будет Путин?

И последнее. Ответственность за каждую сдачу Украины, от телеканалов к фронту, от реваншистов в Верховной Раде до провальной внешней политики несет Зеленский и его «слуги народа». Именно они сделали все, чтобы эти лица сидели на всех экранах страны», – заявил Смолий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть