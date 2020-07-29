«Дальше будет Путин». Патриарх РПЦ на украинском ТВ шокировал наци

29.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Появление в украинском телеэфире патриарха Русской православной церкви Кирилла, поздравившего украинцев с днем Крещения Руси – это первый знак «сдачи» Украины.

Об этом в своем блоге заявил юрист-международник, поддерживающий националистические группировки Андрей Смолий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смолия, вслед за этим на украинских ТВ начнут транслировать выступления президента РФ Владимира Путина.

«Если на «украинском» телевидении Кирилл Гундяев приветствует украинских зрителей с Днем Крещением Руси, то это уже совсем печальный признак. Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, вы хоть мониторите, что происходит, или закрыли глаза, уши и наблюдаете как пятая колонна Кремля оккупирует информационное пространство страны? Следующим в эфирах медведчуковских каналов будет Путин?

И последнее. Ответственность за каждую сдачу Украины, от телеканалов к фронту, от реваншистов в Верховной Раде до провальной внешней политики несет Зеленский и его «слуги народа». Именно они сделали все, чтобы эти лица сидели на всех экранах страны», – заявил Смолий.