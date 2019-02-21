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21.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Политика, Украина, Финансы
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«Дальше будет русская рулетка» – экс-зампред НБУ

Через несколько месяцев премьер-министр Украины Владимир Гройсман снова будет вынужден принимать решение о повышении цены на газ для населения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель главы правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, Гройсман пойдет на то, чтобы повысить цены на газ, потому что отопительный сезон закончится и актуальность этой проблемы будет малая, а потерять репутацию реформатора перед международными финансовыми организациями – это очень сильно ударит по нему как будущему политику, если он хочет потом идти в политику. Думаю, месяца четыре мы сможем удерживать все, что удастся, а дальше будет русская рулетка. Результат будет зависеть от выборов», – сказал Савченко.

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