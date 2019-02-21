«Дальше будет русская рулетка» – экс-зампред НБУ

21.02.2019, Киев, Игорь Петров

Через несколько месяцев премьер-министр Украины Владимир Гройсман снова будет вынужден принимать решение о повышении цены на газ для населения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель главы правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, Гройсман пойдет на то, чтобы повысить цены на газ, потому что отопительный сезон закончится и актуальность этой проблемы будет малая, а потерять репутацию реформатора перед международными финансовыми организациями – это очень сильно ударит по нему как будущему политику, если он хочет потом идти в политику. Думаю, месяца четыре мы сможем удерживать все, что удастся, а дальше будет русская рулетка. Результат будет зависеть от выборов», – сказал Савченко.