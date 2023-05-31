«Дальше будет сложнее»: военные аналитики призывают москвичей готовится к новым налетам

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Атаку дронов на российскую столицу совершили американские дроны, которые выдаются за украинскую разработку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор музей ПВО полковник Юрий Кнутов.

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Он говорит, Москву атаковали дроны двух видов — так называемые БПЛА самолётного типа с аэродинамической схемой «утка» и американские аппараты UJ-22 с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.

«Считается, что [UJ-22] это украинская разработка. Но в реальности это американский беспилотник, с дальностью полетов 1,5 тысячи километров, если считать в одну сторону и 800 километров — туда и обратно. Полезная нагрузка у него до 20 килограммов. Это достаточно серьезное количество взрывчатого вещества. Периодически эти беспилотники начиняются пластитом и взрыв такого боеприпаса весьма разрушительный. При этом сам пластит безопасен для тех, кто начиняет эти беспилотники», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

По его словам, этот БПЛА летит на предельно малых высотах и определить его крайне тяжело.

«Включается система защиты от наземных помех, и в результате беспилотник исчезает с экрана радаров ПВО вместе с отметками о наземных объектах или отметками облаков. На сегодняшний день этот тип беспилотника прошел модернизацию, и его электроника работает в режиме шифрования сигналов управления. Другими словами, он взлетает в режиме радиомолчания и идет к цели. Затем выходит на определенный квадрат буквально на секунду связывается со спутниками GPS. В этот момент происходит корректировка, после чего он снова отключается и уходит. Поэтому засечь его с помощью систем радиотехнической разведки практически невозможно», – признает эксперт.

Он добавил, что дрон имеет такую же эффективную отражающую поверхность, как и птица, и отличить его от пернатого на экранах радаров не так просто, хотя опознать его могут оптические станции, которые стоят на ЗРПК «Панцирь». Кроме того, можно сбить с курса в определенный момент его работы.

«Его можно подавить системами радиоэлектронной борьбы – РЭБ, когда он выходит непосредственно на цели и происходит корректировка, чтобы атаковать. Тогда включается система GPS, и, если в этот момент работает система РЭБ, то мы можем сбить беспилотник с курса. Поэтому, конечно, надо совершенствовать систему РЭБ, создавать привязные аэростаты, на которые устанавливают радиолокационные станции, способные обнаруживать беспилотники на малых высотах. Привязные аэростаты мы весьма успешно использовали в 70-е годы. Кроме того, надо создавать рубежи защиты от беспилотников и крылатых ракет в районе границы Украины и России примерно в 30-50 километрах. Но для этого нужны современные системы ПВО в достаточном количестве, а их не хватает», – отмечает аналитик.

Он объяснил, что в свое время вокруг Москвы была создана мощнейшая система защиты ПВО, но с началом СВО часть этих средств ушла на защиту Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

«В результате система прикрытия от ударов с воздуха стала тоньше, уязвимости ПВО обнаруживают американские спутники. Украина вместе с американцами прокладывают маршруты через эти бреши и осуществляют террористический атаки», – резюмировал Кнутов.

Бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов не согласен, что БПЛА запускались из Московской обалсти.

«По тем кадрам, которые я видел, могу сказать, что они все-таки прилетели с Украины. Они прилетели с западного направления, но не исключено, что в будущем они будут дотягиваться до севера и северо-востока Москвы, чтобы наносить удары», – предупреждает полковник.

Он напоминает, что с украинской стороны было очень много попыток с помощью дронов нанести удары по важным объектам на территории России.

«Самое неприятное, что произошло сегодня, это то, что они все-таки частично прорвались к Москве… Каждый из этих дронов имел цель – Кремль, министерство обороны, министерство внутренних дел, какие-то заводы, может быть», – сказал экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ.

Он считает, что дальше будет сложнее.

«Налеты могут быть чаще, и они могут быть более точными. Поэтому насторожиться стоит людям, которые живут возле военных объектов — вражеские дроны будут стараться поразить их. С другой стороны, именно эти военные объекты в первую очередь и прикрывает наше ПВО. Поэтому где безопасно – не угадаешь», – говорит Клупов.