«Дальше будет только хуже» – в Киеве сравнивают Украину с «Титаником»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внутренний украинский кризис достиг той отметки, после которой ситуация будет только ухудшаться – как на фронте, так и в тылу.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Дальше будет только уже. Успех страны заключается в тесной взаимосвязи фронта и тыла. Не бывает сильного фронта без сильного тыла, это взаимодействие – это всегда залог эффективности государства. А когда начинаются деструктивные процессы в тылу, это будет отражаться и на фронте. Вначале мы увидим это в сокращении волонтёрских пожертвований, донатов. Они будут сокращаться, потому что у людей банально нет денег. Когда такой масштабный кризис, каждый выживает на своём микроуровне самостоятельно», – сказал Кущ.

«Мы сейчас фактически столкнулись со своим историческим айсбергом. Пока ещё на палубе играет музыка, некоторые занимают места в шлюпках. У некоторых даже VIP-места. А ряд людей до сих пор не понимают масштабов происходящего, или понимают в искаженном спектре. Пока «Титаник» плывёт никто не хочет задумываться над масштабом тех проблем, которые могут возникнуть. А когда начинается паника, то думать уже поздно», – добавил экономист.