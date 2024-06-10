«Дальше будет только хуже» – в Киеве сравнивают Украину с «Титаником»

Вадим Москаленко.  
10.06.2024 22:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 430
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Внутренний украинский кризис достиг той отметки, после которой ситуация будет только ухудшаться – как на фронте, так и в тылу.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутренний украинский кризис достиг той отметки, после которой ситуация будет только ухудшаться – как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Дальше будет только уже. Успех страны заключается в тесной взаимосвязи фронта и тыла. Не бывает сильного фронта без сильного тыла, это взаимодействие – это всегда залог эффективности государства.

А когда начинаются деструктивные процессы в тылу, это будет отражаться и на фронте. Вначале мы увидим это в сокращении волонтёрских пожертвований, донатов. Они будут сокращаться, потому что у людей банально нет денег. Когда такой масштабный кризис, каждый выживает на своём микроуровне самостоятельно», – сказал Кущ.

«Мы сейчас фактически столкнулись со своим историческим айсбергом. Пока ещё на палубе играет музыка, некоторые занимают места в шлюпках. У некоторых даже VIP-места.

А ряд людей до сих пор не понимают масштабов происходящего, или понимают в искаженном спектре. Пока «Титаник» плывёт никто не хочет задумываться над масштабом тех проблем, которые могут возникнуть. А когда начинается паника, то думать уже поздно», – добавил экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть