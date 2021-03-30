Дальше, давай, сама – партия Бабарико отцепила тонущую Тихановскую

30.03.2021, Минск, Артём Агафонов

Протесты 25 и 27 марта, о которых так долго говорили и белорусские змагары, и белорусская пропаганда, провалились. Сейчас можно смело утверждать, что оппозиция во главе с Тихановской улицу потеряла. И дело тут не только в брутальных разгонах протестных акций силовиками.

За 7 месяцев протестная активность сдулась с огромных стотысячных шествий до спорадических флешмобов на окраинах Минска. NEXTA дважды объявлял точку сбора, но назначенному времени туда попросту никто не приходил. Самой яркой картинкой протестов 27 марта стали восемь змагаров, уныло несущих крупный БЧБ-флаг по пустынному двору спального микрорайона. На большее организаторы оказались неспособны.

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27 марта мы наблюдали политическое банкротство проекта «Тихановская». Раньше ее окружение еще могло говорить о широкой народной поддержке, но несостоятельность протеста показала и несостоятельность самого проекта. Белорусская оппозиция никогда не была единой, но после выборов, несмотря на внутренние конфликты и несогласованность, более-менее успешно это единство имитировала.

Провал 27 марта привел к тому, что с тонущего корабля самопровозглашенной «национального лидера» побежали целыми партиями.

Объявление штаба Бабарико о создании новой партии «Вместе» – это, пожалуй, самое важное событие оппозиционной жизни этого месяца. Тема партийного строительства в Белоруссии сейчас в тренде, о намерении создать новую партию объявляли многие.

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев запускает свой проект под названием «Наша партия», «батькины русофилы» из «Союза» уже провели съезд и вот-вот подадут документы на регистрацию, а мутные личности Ланкин и Воскресенский создают партию с позаимствованным у Новодворской названием «Демократический союз». Но в случае с партией «Вместе» – это более серьезно.

«Бабариканцы» хотели создать свою партию еще летом. Но тогда все объединялись под знаменем Тихановской и проект был признан чуть ли не сепаратистским. Не удивительно, что вновь они заговорили об этом через пару дней после несостоявшихся протестов. Банкротство проекта «Тихановская» было вполне прогнозируемым, поэтому готовиться к созданию своей партии сторонники банкира стали заранее – нашли офис, разработали сайт.

Конечно, сейчас на этом сайте написано, что это – не раскол, а умножение политических партий — признак развития здорового демократического общества. Но в реальности команда Бабарико официально отделила себя от тонущей Тихановской и отправилась в свободное плавание.

Шаг этот абсолютно логичный – во время выборов именно Бабарико был самым популярным оппозиционным политиком, пользовавшимся реальной массовой поддержкой. Самая большая команда из 9 тысяч человек, в которой рядовые сборщики подписей реально работали за идею, а не за деньги, как это обычно бывает у оппозиционеров, самое большое количество подписей, которое когда-либо собирали альтернативные кандидаты. Тихановская же была и остается случайным человеком без какого-либо политического бэкграунда.

Несмотря на суд и обвинение в коррупции, Бабарико по-прежнему очень популярен у противников Лукашенко. И создаваемая под его знаменами партия имеет неплохие шансы стать главной оппозиционной политической силой, причем независимо от того, позволят ей пройти регистрацию или нет.

Партия «Вместе» легко соберет несколько тысяч членов, но именно тут и будет ее главная проблема. С кадрами у белорусской оппозиции совсем плохо. За 30 лет независимости сформировался целый социальный слой змагарства – ориентированного на Запад и при этом, зачастую финансово зависимый от его поддержки, националистический, русофобский и при этом некомпетентный. Реальным опытом управления чем-то значимым в этой среде обладают немногие.

Эта маргинальная публика способна утопить любой политический проект, в который будет массово допущена. Тихановскую она уже, можно сказать, утопила. А других оппозиционных активистов в Белоруссии практически нет.

А что же с Тихановской? Какое-то время из нее еще будут делать белорусского Гуайдо, с ней будут встречаться иностранные политики, но она уже проиграла. Максимум – может стать преемницей престарелой канадки Ивонки Сурвиллы на посту главы никому не нужной «Рады Белорусской народной республики».