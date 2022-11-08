Дальше госпереворота Дуди и Навальные даже не задумываются – Пучков
Яростно критикующие власти российские либералы не предлагают конструктива, будучи абсолютно уверенными, что все наладят «белые люди» с Запада.
Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Как это так? Вот уже два срока президент, три срока? Чего тебя так волнует? Вот, Стив Джобс строил айфоны, а чего вы его не меняли каждые четыре года? Выгоните его на фиг, мало ли что он вам напридумывал. Выгоните, надо всё время менять. И вам эту всю чушь всё время в башку наливают. А зачем менять-то, если начальник толковый? Все беседы с этими персонажами – хорошо, этот плохой, а кто вместо него? Ответ: Россия большая, 170 млн, кто-нибудь найдётся. Отличный ответ.
Мне, когда надо телевизор чинить, канализацию, я опрашиваю друганов, а у тебя есть знакомый чинитель телевизоров, зубной врач, хирург? Есть. А какой хирург? Доктор наук, 30 лет стажа, лучший в своей профессии – вот к нему. Почему что-то никто не хочет, мать заболела, отдать мать студенту третьекурснику? Он же толковый, перспективный, сейчас на твоей мамаше потренируется, глядишь, удачно получится.
К чему этот бред, что вы мне рассказываете про какие-то свободные выборы, из кого? Какого-то горлопана, который больше всех наобещает, а когда ничего не сделает из обещанного, даже отвечать за это не будет: ну, не получилось», – сказал Пучков.
По его словам, кроме деструктива, никакого смысла в действиях либералов не было и нет.
«А их корёжит, колбасит, и никакого смысла в их действиях, кроме организации государственного переворота, нет. Нет ни людей, которые будут править страной – вот у нас теневой кабинет готов, нет никаких планов реформ, ничего нет. Только позвать «белых людей» с Запада, они нам тут всё наладят.
В последнее время стало видно, как они налаживают, обнажилось. Вон, принялись орать, что оказывается у нас в стране не осталось подшипниковых заводов, что они все обанкрочены и уничтожены. Поэтому ваши белые хозяева, которые сюда в 90-е один раз уже заходили, и страна просто по краю прошла, чудом не рухнув в пропасть, а вы хотите второй раз завести.
Прекрасные люди все эти Шульманы, Дуди, Навальные и все остальные. Ничего созидательного в голове нет, задача ровно одна: госпереворот и окончательный развал РФ», – заключил писатель.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.