Дальше госпереворота Дуди и Навальные даже не задумываются – Пучков  

Яростно критикующие власти российские либералы не предлагают конструктива, будучи абсолютно уверенными, что все наладят «белые люди» с Запада.

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это так? Вот уже два срока президент, три срока? Чего тебя так волнует? Вот, Стив Джобс строил айфоны, а чего вы его не меняли каждые четыре года? Выгоните его на фиг, мало ли что он вам напридумывал. Выгоните, надо всё время менять. И вам эту всю чушь всё время в башку наливают. А зачем менять-то, если начальник толковый? Все беседы с этими персонажами – хорошо, этот плохой, а кто вместо него? Ответ: Россия большая, 170 млн, кто-нибудь найдётся. Отличный ответ.

Мне, когда надо телевизор чинить, канализацию, я опрашиваю друганов, а у тебя есть знакомый чинитель телевизоров, зубной врач, хирург? Есть. А какой хирург? Доктор наук, 30 лет стажа, лучший в своей профессии – вот к нему. Почему что-то никто не хочет, мать заболела, отдать мать студенту третьекурснику? Он же толковый, перспективный, сейчас на твоей мамаше потренируется, глядишь, удачно получится.

К чему этот бред, что вы мне рассказываете про какие-то свободные выборы, из кого? Какого-то горлопана, который больше всех наобещает, а когда ничего не сделает из обещанного, даже отвечать за это не будет: ну, не получилось», – сказал Пучков.