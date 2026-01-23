Дальше по сценарию будет фальшивая ссора Зеленского и Буданова

23.01.2026 15:57
Назначенный главой Зе-офиса Кирилл Буданов (террорист) изначально был политическим проектом, который раскручивала Банковая.

Об этом заявил политтехнолог-русофоб Сергей Гайдай, ранее обслуживающий интересы ряда влиятельных украинских политиков, в числе которых были Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко.

Из-за отсутствия отопления в киевской студии Гайдай, ранее грозивший Крыму массированными ударами, выступал в шапке-ушанке.

Гайдай напомнил, что Буданова поставили во главе ГУР, когда надо было гасить скандал после срыва операции по захвату находившихся в Белоруссии «вагнероцев». А уже после начала СВО стартовала невиданная публичная активность Буданова, хотя на Банковой всегда работали по принципу, что никто не может говорить больше, чем Зеленский.

Например, когда на ТВ начал пиариться николаевский гауляйтер Ким, его быстро одернули, и он исчез из СМИ, напомнил Гайдай.

Но с Будановым было все иначе – для украинцев из него лепили образ героя-разведчика – каким для советских людей был герой фильма «17 мгновений весны» Штирлиц.

Изначально предполагалось, что в случае успеха «контрнаступа» в 2023 году Зеленский не будет бороться за второй срок, уйдёт как завоеватель «границ 1991 года», а вместо него на президента поставят Буданова.

Однако «контрнаступ» провалился. Но раскрученный «украинский Штирлиц» пригодился Зе-офису, когда было надо дискредитированного Андрея Ермака.

Дальше комбинация с Будановым продолжится. Гайдай полагает: Буданов пойдет на выборы в качестве технического кандидата режима, перед этим изобразив ссору с Зеленским.

«По умному, если Буданов действительно хотел играть, он должен запланировать серьёзный конфликт с Зеленским и хлопанье дверью из офиса», – заявил Гайдай.

Он согласился с ведущим, что при таком сценарии вариант с выходом и Зеленского, и Буданова во второй тур высок, что позволит отсечь от шансов стать президентом имеющего наиболее высокий рейтинг экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

