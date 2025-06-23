Дальше слов «я уничтожил иранскую ядерную угрозу» Трамп двигаться не хочет – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удар США по Ирану призван вылепить из Трампа спасителя американской нации от ядерной угрозы, которую так боятся американцы. Россия в этот конфликт втягиваться не будет, но может выступить в качестве посредника.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я исключаю возможность втягивания России в это противостояние, потому что это не наша война, и пусть они разбираются сами друг с другом. Ситуация опасна тем, что она непредсказуема в принципе, потому что всё зависит от решений двух крайне импульсивных и подверженных эмоциям людей — Нетаньяху и Трампа. Можно предположить, что Трамп всё-таки ввязываться в войну с Ираном не будет. Он нанёс точечные удары по ядерным объектам Ирана, потому что такая возможность представилась, и, скорее всего, он именно этим и ограничится», – отметил он.

По словам эксперта, Трампу выгодно принимать ограниченное участие в ирано-израильском конфликте, чтобы играть роль победителя и поднять рейтинг внутри США.