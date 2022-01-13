«Дальше так продолжаться не может» – в РФ заявили об экспансии НАТО в Европе

13.01.2022  21:08 (Мск), Вена,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал


Главным ударом по системе европейской безопасности является именно расширение присутствия блока НАТО на континенте.

Об этом на пресс-конференции заявил российский постпред при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным ударом по системе европейской безопасности является именно расширение присутствия блока НАТО на континенте....

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«Острота проблемы в том, что деградация инструментов контроля над вооружениями и военной деятельностью зашла так далеко, что обрушены все шлагбаумы. Материальная часть стабильности отсутствует, кроме основополагающего российско-американского договора.

Усилиями США и НАТО разрушены материальные основы европейской безопасности. Дальше так продолжаться не может. Именно поэтому встал вопрос о юридически оформленных, обязательных к исполнению гарантий недопустимости военных сценариев и использовании натовских инструментов против интересов России», – заявил дипломат.

«Острота ситуации, – с какой скоростью осваиваются в военном отношении территории стран, где размещаются ударные вооружения, способные быстро и оперативно нанести урон национальной безопасности РФ, и это всё факты. Говорить о том, что альянс – оборонительный, и мы занимаемся только территориальной обороной, это уже давно не так.

Я бы сказал более жёстко, что именно расширение, а я бы говорил об экспансии натовского присутствия в Европе – это главный удар по системе европейской безопасности. Именно поэтому такому расширению должен быть поставлен заслон в юридической форме», – подчеркнул Лукашевич.

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