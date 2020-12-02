«Дальше только убийства». Банда нацистов устроила антисемитский погром в Харькове

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Харьковские националисты регулярно утраивают нападения на евреев и проводят акции антисемитской направленности, подвергая местных представителей нацменьшинств постоянным гонениям.

Об этом в ходе брифинга в украинском парламенте заявил создатель АО «Концерн АВЭК и Ко», президент Украинского еврейского комитета и депутат Верховной рады Александр Фельдман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Харькове постоянно происходят вопиющие действия. Я три года пытался не выносить сор из избы, думал, что в Украине найдутся силы, которые смогут победить бандитов, которые прикрываются разными политическими лозунгами. Думал, что удастся убедить, что цивилизованная страна не может иметь бандформирования, которые, прикрываясь псевдопатриотическими идеями, грабят и избивают людей, наносят ущерб имуществу, занимаются откровенным рэкетирством.

Расскажу, что произошло в Харькове. В ночь субботы банда молодчиков налетела на офис концерна «АВЭК», обклеила весь офис антисемитскими листовками, с лозунгами о том, что евреи устроили голодомор. Развесили листовки с еврейскими фамилиями, в том числе и с моей.

В ночь с субботы на воскресенье был подпален с двух сторон торговый центр Барабашово, что привело к тому, что 21 магазин сгорел дотла, вместе с имуществом людей, которые там торгуют. Как правило, это были магазины представителей нацменьшинств, которые приехали на Украину получить здесь гражданство из Узбекистана, Белоруссии, Киргизстана, и так далее», – сказал Фельдман.

Он подчеркнул, что даже демонстративная украинизация в виде содержания памятника «голодомору» не помогла евреям стать в этой стране своими и избежать притеснений.

«В воскресенье банда налётчиков явилась в «Фельдман-Экопарк», устроила дебош. Рядом с нами находится памятник голодомору, который мы сами содержим, обрабатываем, красим. И там же была наша растяжка «Никогда снова». Они попытались сорвать нашу растяжку, и повесили свои плакаты с антисемитскими лозунгами», – добавил депутат.

Президент Украинского еврейского комитета отметил, что подобное происходит по всей стране, однако МВД и СБУ никаких действий не предпринимают.

«Мы сегодня обратились во все европейские посольства, в том числе было собеседование в американском посольстве, где мы рассказали, что происходит.

До сих пор большой вопрос – где Министерство внутренних дел, где СБУ, и что в этой ситуации думает президент. Уже были антисемитские действия под администрацией президента, почему все молчат и пускают ситуацию на самотёк?

Я, являясь президентом еврейского комитета Украины, получаю огромное количество звонков и СМС со всей страны с отчаянием, с просьбой о помощи, и с теми же жалобами, что и у нас. Всё началось тогда, когда Немичев и Жорин потребовали миллион долларов для того, чтобы они не нападали и не мешали нам работать… Уже мы перешли красную черту, дальше только убийства», – резюмировал Фельдман.