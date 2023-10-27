«Дальше только вниз»: рейтинг Зеленского упал ниже 50%

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Киевское руководство потеряло поддержку – как на международной арене, так и внутри страны.

Об этом в эфире «Дикий live» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт тотальное падение доверия [к украинской власти] и на международном уровне, и внутри страны. Доверие падает, этот процесс уже необратим. Когда президент вернулся из США с генассамблеи ООН, он вернулся хромой уткой», – сказал Мосийчук.

Он отметил, что бывшие «партнёры» один за другим отказывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому в визитах, встречах и выступлениях.

«А внутри страны у нас построение концлагеря, КНДР, заповедник имени Берии, где границу закрыли на ключ, а ключ отдали коррупционеру под подушку. Вы думаете, это может привести к росту поддержки? Нет. Я не верю ни одному проведённому соцопросу. Я считаю, у Зеленского рейтинг меньше пятидесяти процентов. А у Шмыгаля поддержка пять процентов – если есть, то это очень хорошо. Нет никакой поддержки ни Шмыгаля, ни правительства. Если у Зеленского она упала, но она есть, то у правительства её нет. Правительство не вылезет из коррупционных скандалов», – добавил бывший депутат.