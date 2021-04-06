Дальше только война – Ищенко о ситуации в Донбассе

06.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что перемещение войск России и Украины носят чисто демонстративный характер, напряжение в Донбассе достигло такого напряжения, что следующим шагом может быть только война.

Об этом в эфире YouTube-канала Sputnik заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это демонстративное перемещение Украиной своих войск для того, чтобы продемонстрировать готовность к боевым действиям.

Собственно, Россия делает то же самое – Минобороны демонстративно перемещает войска в районе украинской границы для того, чтобы продемонстрировать, что Россия не на словах а на деле готова поддержать Донбасс в случае нападения на него Украины.

То есть, это можно рассматривать как один из способов политического давления», – сказал он.

Однако Ростислав Ищенко подчеркнул, что в данный момент напряжение достигло такого уровня, что следующий шаг – война.

«Но дело в том, что когда переговоры не ведутся, войска демонстративно перемещаются, а Киев заявляет, что единственный выход из создавшегося положения – силовой захват Донбасса, то всё это действительно может привести к вооруженному столкновению. Просто потому, что возможности для диалога сторонами – исчерпаны.

Если вы говорите: «Я с вами не буду разговаривать, буду вас захватывать. Вот, кстати, моя армия готовится к войне, мы начинаем усиливать обстрелы, мы начинаем использовать беспилотники, и появляются дополнительные жертвы среди мирного населения» – вам ответят. А на ответ надо отвечать.

Таким образом, происходит нагнетание напряженности и постоянное повышение ставок, до того момента, когда следующий шаг – война. И мы, собственно, дошли до того времени, когда следующий шаг – война», – резюмировал эксперт.