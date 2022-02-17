Дамба Сикорского или опреснение? Как будут решать проблему водоснабжения Крыма

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Водохранилища Крыма наполнены на 75% от максимального объема. Накоплено больше 180 миллионов кубометров пресной воды. На прошлой неделе последние ограничения по водоснабжению сняли в Алуште. И это еще до интенсивного снеготаянья в горах, которое даст приток в крымские реки.

Но весь этот дебет уйдет в море, поскольку новые водохранилища только проектируются, а основное внимание властей уделяется перспективам использования воды, добытой со дна Азовского моря.

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Накануне курирующий Крым вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме заявил, что вода, добытая со дна Азовского моря, слабоминерализованная и является условно питьевой. То есть пригодна для использования в технических целях. Если ее пропустить через опреснитель, вода может быть использована как питьевая.

До сих пор все разговоры вокруг залежей пресной воды в Азовском море ведутся в публичной, а не научной плоскости. Ученые говорят, что не видели опубликованного исследования найденных месторождений с перспективой их использования. Есть результат в 10,4 миллиграмм на 1 литр воды, что говорит о ее высокой минерализации.

Проще говоря – вода соленая, и нуждается в опреснении. Использовать ее можно, но стоимость такой воды будет высокой, не подъемной для потребителя. Орошать поля опресненной водой и вовсе экономически бессмысленно.

Собирать и рационально использовать имеющуюся от осадков воду при – в этом смысл осознанного водопотребления. На Южном берегу Крыма в год выпадает больше 600 миллиметров осадков, чего более чем достаточно для обеспечения региона водой. Тем не менее, власти предпочитают строить в Ялте опреснительную станцию, когда, восстановив дамбу Сикорского на плато Ай-Петри, можно получить дополнительно несколько миллионов кубометров воды.

К слову, дамбу строили по приказу императора, чтобы обеспечить гостей и жителей Ялты свежей и чистейшей питьевой водой. Но при землетрясении 1927 года в дамбе возникла трещина и вода ушла. Для современных технологий восстановить конструкцию не составит труда.

Северо-Крымский канал как система ирригации явно осталась в прошлом. Отдельные части русла, перекрытые дамбами, можно использовать как накопители.

Но в целом при потерях 40% канал не может выполнять функцию водной артерии полуострова. Сейчас русло используется для переброски воды из водозаборов на Севере Крыма в восточную часть. Но в этом году заканчивается прокладка подземного водовода из полимерных труб, который экономичнее и эффективнее бетонного канала.