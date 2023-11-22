Дамбу Каховского водохранилища непременно придется восстанавливать – Сальдо

Дамбу Каховского водохранилища придется восстанавливать, поскольку без системы мелиорации пострадает аграрный сектор Херсонской области. В этом году весной еще успели подать воду на поля, и собран хороший урожай.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не критично было потерять энергетические мощности Каховской гидроэлектростанции, потому что есть другие мощности, которыми можно компенсировать. А удар нанесён по системе орошаемого земледелия. Потому что за счёт Каховского водохранилища снабжалась водой вся северная часть Херсонской области. Все эти земли давали постоянный, стабильный, хороший урожай, потому что была развита на самом высоком уровне система мелиорации.

По этой системе нанесён колоссальный удар. Сейчас аграрии перестраиваются, меняют планы севооборотов, но потери очень серьёзные. Всё, что ниже Каховской плотины, населённые пункты, которые были подтоплены после схода, практически восстановились. В дальнейшем нам предстоит задача с помощью современных строительных технологий достаточно быстро восстановить дамбу. Потому что проверенное годами – менять не нужно, а вода нужна не только на Левом, но и на Правом берегу Днепра. Все промышленные предприятия Днепропетровска, Кривого рога Никополя технологически запитаны на Каховское водохранилище. Эта промышленность живет за счёт Каховской воды», – подчеркнул Сальдо.

Он уточнил, что подрыв дамбы и затопление замедлило оформление земельно-имущественных отношений в российском правовом поле.

«Оформление имущества по российскому законодательству осложнено тем, что в связи с эвакуацией жителями правобережья очень много потерянного документации. И после подрыва Каховской плотины затопило архивы и просто дома. Поэтому ситуация осложнена восстановлением всего этого. Но есть желание и стремление, и жизнелюбивое отношение ко всему – всё это сглаживает. И людей в Херсонской области всё больше и больше, возвращаются в свои дома, не смотря на то, что особенно в береговой части они разрушены, подтоплены. Люди возвращаются на свои земельные участки, потому что много на левобережье аграриев. Люди всё равно будут жить в Херсонской области, потому что земля очень благодатная. И поэтому за неё войны идут уже не одно столетие», – заключил Сальдо.