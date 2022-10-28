Дан приказ ему на Запад. Появится ли у России свой «Иностранный легион»?

Тезис об интернационализации конфликта, который начинался как сугубо внутриукраинский, затем превратился в междустрановой конфликт Украины и России, а теперь уже является конфликтом России с глобальным Западом, давно уже стал общим местом в политических речах. Не стало исключением и свежее выступление Владимира Путина на Валдае.

И действительно, сегодня сравнивают не военно-политические и экономические потенциалов РФ и Украины, но и возможности арсеналов стран НАТО, свой тест на излом в связи с энергетическими и экономическими санкциями против России проходит Европа, в войну на украинском ТВД прямо или опосредованно вовлечены страны Африки и Азии (вспомним недавний казус с президентом Гвинеи-Бисау в Киеве или резолюцию форума АСЕАН по поводу украинских событий).

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В качестве миротворцев себя предлагают ОАЭ и саудиты, турки и иранцы оказались втянуты в выяснение отношений между Киевом и Москвой через поставки беспилотников враждующим сторонам. И это все – формы непрямого участия в войне, угрожающей разрастись до уровня мировой.

Однако есть маркеры прямой интернационализации конфликта. Речь идет об участии в боевых действиях на стороне киевского режима тысяч иностранных наемников-добровольцев, а также залегендированных под таковых кадровых «отпускников» из армий стран НАТО и не только.

Иностранцы воюют за Украину на Донбассе практически все последние восемь лет. Причем, география необычайно широка – от шведов и итальянцев до американцев, поляков, чеченцев, грузин, белорусов, крымских татар – одним словом, настоящий интернационал. С приставкой «ультраправый» – имея в виду идеологические взгляды не всех, конечно, но значительного числа тех, кто стекался под знамена разномастных «добровольческих батальонов».

Это стало проблемой – ведь «борцы за Украину» с иностранными паспортами требовали себе «за заслуги» легального статуса и украинского гражданства, тем более, что многих из них на родине ожидали неприятности с местным законом.

В конце концов, уже в этом году вся эта разномастная шатия была окончательно легализована в рядах ВСУ под крышей т. н. «Иностранного легиона», что дало украинской пропаганде повод утверждать, что за «украинскую свободу» и против «путинской тирании» сражается едва ли не весь цивилизованный мир.

Аналогичные по сути процессы – хоть и под иными флагами и лозунгами- происходили и по другую сторону фронта. Еще с лета 2014 года в боях на стороне ДНР и ЛНР отметились добровольцы не только из всех уголков России, но и из Сербии, Абхазии, Южной Осетии, Бразилии, Франции, Чехии, Латвии.

Часть из них потом попала в лапы охранки своих стран и была осуждена за участие в войне, причем, не минула сия скорбная доля и многих русских добровольцев в самой России, которых приходилось защищать от угрозы экстрадиции на Украину усилиями неравнодушной общественности.

Широкую известность получили бойцы-интернационалисты из подразделения покойного Мозгового – в частности, чернокожий левак из Британии Бенес Айо. Лимоновская НБП взяла на вооружение подзабытый термин времен испанской гражданской войны – Интербригады.

Уже на нынешнем этапе – в ходе СВО – проявили себя представители множества малых народов России – от чеченцев и ингушей до осетин, тувинцев и особо демонизированных украинской пропагандой бурят.

От представителей российской власти звучали идеи вербовать в СВО на контракт представителей среднеазиатских народов. Весной министр обороны Шойгу анонсировал прибытие на Донбасс десятков тысяч добровольцев из Сирии и других арабских стран. Впрочем, несмотря на вызванный этими предложениями энтузиазм в соцсетях, тогда дальше слов дело не зашло.

Уже ближе к осени пошли разговоры о возможном появлении в степях Украины северных корейцев и иранцев. Появление первых связывали с дипломатическим признанием республик Донбасса Пхеньяном, а участие вторых смотрелось логично на фоне информации о закупках Россией у Тегерана дронов-шахидов и последующего разрыва дипотношений ИРИ с Киевом.

Однако и тут не задалось. По информации некоторых источников, правительство КНДР и правда предлагало Москве участие своего военного контингента в войне, однако в Кремле будто бы ответили вежливым отказом- все еще рассчитывая сдерживать ту самую интернационализацию конфликта в надежде договориться с Западом. А у Ирана начались собственные проблемы в виде инициированных Западом протестов и беспорядков в крупных городах.

Тем не менее, если политическая воля в Кремле таки появится, то потенциал задействования иностранных контрактников в борьбе с Украиной эксперты оценивают достаточно высоко.

«Может ли Россия создать интернациональные батальоны для военных действий на Украине? Легко, только открой дверь. Афганцы, сирийцы, сербы, северокорейцы, вьетнамцы, индонезийцы поедут за деньги воевать с удовольствием. И это будет довольствие гораздо меньшее, чем мы платим своим. Если уж президент Путин объявил, что теперь вопрос не локальный, а международный, то почему не сделать это», – пишет, например, политолог Марат Баширов.

В общем, при желании нынешнее скромное участие иностранных добровольцев на стороне России можно было бы масштабировать до размеров, сопоставимых с украинскими. Другое дело, что зная модус операнди ответственных российских чиновников, можно предположить, что такое решение будет максимально откладываться и его выложат на стол в качестве последнего аргумента, когда иные будут уже исчерпаны.

Переговорные хороводы с Западом, как и недоброй памяти минский процесс, в этом смысле играют не совсем хорошую роль сдерживающего подобные инициативы фактора. Ведь, чем больше стран будет по факту вовлечено в конфликт, тем сложнее будет замутить в глубокой тени какой-нибудь сепаратный договорняк на троих или на двоих. Остальные интересанты обидятся – даром что ли они несли репутационные и прочие издержки.

Тем не менее, как чистая идея максимальное привлечение иностранных солдат выглядит достаточно заманчиво. Россия при этом получает целый набор плюшек как пропагандистского характера ( в ответ на украинское «Весь мир с нами» можно будет наглядно продемонстрировать другую половину мира, чьи представители сражаются за РФ), так и чисто прагматического – каждый иностранец с оружием в руках на Украине – это минус один мобилизованный россиянин.

А ведь на войне людям еще и погибать свойственно. Думаю, семьи потенциальных мобилизованных вздохнут чуть спокойнее.