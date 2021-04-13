Дан приказ ему на Запад. Российские армии выдвигаются к границам

13.04.2021, Москва , Владимир Гладков

Перепугавшее украинцев перемещение эшелонов с военной техникой и личным составом является внеплановой проверкой боеспособности армии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весной этого года объединённые вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение «Defender Europe 2021»… Всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе, стратегической авиации», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, реагируя на угрожающую России военную деятельность НАТО, Москва приняла соответствующие меры.

«В рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», – уточнил министр.

По его словам, войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны.

«В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Отмечу, что все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель», – заключил Шойгу.