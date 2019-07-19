19.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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Дана Борисова вызвала истерику русофобов на Украине

Украинские националисты разразились проклятиями по поводу пропуска в Киев российской телеведущей Даны Борисовой, которую пропустили на съемки передачи, несмотря на то, что она посещала Крым после 2014 года.

Об этом на своей странице в Facebook заявил украинский юрист, координатор движения «Геть от Москвы!» Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рашисты снова в Киеве. Новая власть одобряет и допускает на территорию Украины российских пропагандистов, которые выступали за оккупацию Крыма. Более того, они еще и снимают здесь свои шоу.

Вчера в Киев приехала российская пропагандистка Дана Борисова и выложила в Инстаграм фото с Майдана Независимости, Михайловского собора. Рашистка приехала в Украину на съемки шоу «Пацанки-4» для российского телеканала «Пятница», – написал он.

Смолий сообщил, что украинские пограничники пропустили её совершенно спокойно, о чём сама же Дана Борисова написала на своей страничке в соцсети.

«…впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу…», – написала телеведущая.

Русофоб возмутился бездействием СБУ, Генеральной прокуратуры и новой украинской власти.

«Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе: неужели вам не известно, что это лицо посещало Крым и активно поддерживало оккупацию украинских территорий? Почему в Украине снова проходят съемки российских шоу?

Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии. Кого вернем следующему? Российских звезд, которые уже постепенно собираются возвращаться на украинскую сцену? Информационная война продолжается, и рашисты уже в Киеве», – резюмировал Смолий.

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