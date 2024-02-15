Дандыкин объяснил, чем обернутся перестановки в руководстве ВСУ

Перестановки в украинском Генштабе говорят о подборе на ключевые посты людей с «червоточиной», через которую на них можно давить и требовать беспрекословного подчинения. Фактически свободу действий сохранили только главы ГУР и СБУ, оставшиеся в должности для подготовки новых терактов и диверсий. Но морально ВСУ готовятся к реваншу в июне.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас и для наших бойцов это мало что меняет, но я хочу сказать, что это перемещение начальника генштаба, командующих направлений, всей верхушки – говорит о том, что это всё согласовано с Западом. Они пришли к выводу, что «контрнаступ» не удался, и им нужны люди, которые будут выполнять все указания беспрекословно.

А все новоназначенные имеют червоточину по службе. Как Сырский – он родом из Владимирской области, закончил Высшее московское общевойсковое училище, отец у него полковник в отставке, мать поддерживает СВО. И он даже где-то пытался устроиться в нашу армию. Но, в связи с тем, что у нас были события на Северном Кавказе, и нужно было туда ехать, у него не срослось. Есть среди них такой, что разгонял Майдан. Это тоже такой показательный момент, это люди, которые пойдут на всё, чтобы выполнить указания», – считает эксперт.

По его оценке, в самом ближайшем будущем в связи с неудачами на фронте Киев перейдет к террористическим и диверсионным действиям. Об этом говорит то, что на своих постах остались начальник ГУР Кирилл Буданов и СБУ Василий Малюк.

«Значит, всё больше и больше киевский режим будет скатываться к терроризму и диверсиям, что мы уже наблюдаем. Это будет происходить и на море, и в воздухе, и на земле. Это касается и новых регионов, и Крыма с Севастополем, и приграничных Брянской, Курской и Белгородской областей. Работа диверсионных групп будет по всей России, и мы сейчас ужесточаем наказание поджигателям релейных шкафов. Но надо к этому быть готовым всему обществу, проявлять бдительность. Это элементы гибридной войны, которая никуда не уходит, а ещё больше будет обостряться», – подчеркнул капитан запаса. «Эта команда сродни той, которую устраивал Гитлер после того, как у него провалилось наступление на Москву тогда. Снял всех, до командующего армии «Центр». Установил штрафные батальоны, и так далее. Что касается штрафных батальонов, то у них там с заключёнными такая тема, что сейчас будут переводить на условное заключение. Я думаю, что сейчас они к этому неофициально, но уже пришли», – считает Дандыкин.

По его словам, на Украине будут выгребать людей на фронт, потому что несмотря на заверения нового главкома ВСУ Александра Сырского, что он будет беречь людей, и это его самая главная задача, первые дни нахождения должности показывают, что потери боевиков киевского режима растут.

«Более того, это только самое начало. Сейчас придут эти новые люди и на уровень командования на юге, на севере, и в соединения, потому что безусловно Сырский будет формировать свою команду, насколько это будет позволено. А команда нацелена, и он сам уже об этом заявил, на уход в жёсткую оборону – в силу того, что всё провалилось. С мечтой о майском или летнем «наступе», потому что их вроде как морально к этому готовят», – подчеркнул эксперт.