Дандыкин рассказал, чего ждать от британцев в Крыму и на Чёрном море

Инструкторы и советники Великобритании давно находятся на Украине, еще до того, как об этом решил поведать миру министр обороны Грант Шеппс. Просто в прессе не принято сообщать, сколько инструкторов вывозят на санитарных самолетах после прилета «Кинжала» или «Герани».

Об этом в программе «Акцент дня» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, там в последнее время поколение таких фантазеров, где фантазия помешана на лютой ненависти к нам, на русофобии. Но не об этом же речь, а речь о том, что эти инспекторы-инструкторы и советники – они же присутствуют, и, скорее всего, потери их не минуют. Потому что никто же не сообщит, если накрывается какой-то штаб, или какое-то место проживания, гостиница, где находятся эти инструкторы. Мы накрываем, но они ни о чём не говорят, просто прилетают санитарные борты, увозят их в госпитали в Великобританию или в Европу», – отметил он.

Угрозы Шеппса заблокировать Черноморский флот РФ в портах выглядят, по меньшей мере, нелогично – проход через Босфор и Дарданеллы запрещен для иностранных судов, и если Турция решит открыть проливы для кораблей НАТО, одновременно в Черное море зайдут корабли других флотов РФ.

«Чёрное море – как это может произойти, когда сейчас проливы для них закрыты? Турция закрыла и для них, и для всех стран НАТО, кроме причерноморских государств. Кто их пропустит? Если пропустит, тогда и нас надо пропускать. Ведь у нас корабли Черноморского флота не проходят и не уходят. Мы сейчас получаем на Черноморский флот то, что делают на предприятиях в Керчи или в Зеленодольске. Остаются флоты внутренние, румынские и болгарские, которые они некоторым образом собираются там что-то построить, усилить и так далее. Это другой вопрос. Но это уже вовлечение всего НАТО в вооруженное противостояние с Российской Федерацией, как ни крути. Поэтому единственное, что они могут сделать, это в дальнейшем пакостить запусками этих надводных полупогружённых дронов. Здесь уши их торчат полностью», – указал военный эксперт.

«То есть это заявление, я считаю, и в одном и другом плане, чисто политическим и ангажированным. Кроме того, что британцы поставили 13 танков Challenger, исходя из ситуации и с оборонным бюджетом, и с состоянием вооруженных сил, они больше ничего не могут. Поэтому – вот такие заявления, как и заявления этих многочисленных премьер-министров… одна из них ездила на танке, грозила, где она сейчас? Другой, Джонсон, тоже лучший друг Зеленского. Но пакостить они, конечно же, будут и дальше», – заключил Дандыкин.