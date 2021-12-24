Данилец: «Я вам больше скажу – российским комикам запретили шутить над Украиной»

Новости Украины

Отношение к украинским артистам в России доброжелательное, в Москве работают украинские рестораны и поют украинский гимн, а то, что вещает официальная киевская пропаганда о противных «москалях» – это не правда.

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил популярный украинский артист, участник известного дуэта «Кролики» Владимир Данилец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Данильца, российским артистам даже запретили шутить на тему Украины, чтобы портить с ней отношения.

«Мы поехали в Россию, причем, я хочу сказать о России отдельно – тут вот рассказывают: «Россия такая-сякая» – пожалуйста, не путайте народ. Народ Украины и народ России. Потому что народ России так же, как и народ Украины, войны не хочет. И там Украине народ, с кем мы общались, они очень любят Украину, переживают, даже люди плачут о том, что такое случилось. Никто войны не хочет и все хотят как можно быстрее помириться. Там нет того, что тут нам рассказывают по телевизору, что «клятые москали» – этого нет, это чистое вранье… К сожалению, обман есть обман, а люди очень очень любят Украину», – отметил он.

«Я вам больше скажу – в Москве стоят украинские рестораны – и «Тарас Бульба», и «Хуторок», и там поют гимн наш, и «будьмо, будьмо – гей, гей», и желто-голубые флаги висят, никто их не срывает, никто их не бьет, никто не издевается, не приходит кучка людей и: «Чего вы сюда приехали?».

Там, к счастью, этого нет. Больше того, по российскому телевидению юмористам, нашему цеху всему: Винокур, Клара Новикова, всем – просто сказали: «Украину, пожалуйста, не трогать, над Украиной, пожалуйста, не смеяться». Если посмотреть концерты, то российские комики, российские юмористы, они в своем репертуаре Украину вообще не трогают – вот вам отношение», – заявил Данилец.