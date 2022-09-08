Данилко похвалил Пугачеву за красноречивое молчание

08.09.2022  15:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Культура, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российско-украинские артисты, которые отказались в поддержку Украины покидать РФ, просто трясутся за свои дома, а потому молчат, чего не скажешь о вернувшейся в Россию Алле Пугачёвой, чьё молчание совсем другого качества.

Об этом в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм» заявил выступающий в образе персонажа Верка Сердючка украинский артист Андрей Данилко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-украинские артисты, которые отказались в поддержку Украины покидать РФ, просто трясутся за свои дома,...

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«Российские артисты украинского происхождения, которые до войны подчеркивали это, что российско-украинские артисты, такие как Ани Лорак, есть известная ведущая Ирина Тодаренко, которые сейчас остались на стороне России, насколько мы понимаем. Как вы к ним относитесь?» – спросила ведущая.

«Они выбрали так. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно, этого понять не могу по своим человеческим качествам. Но с другой стороны я понимаю это страх. Они там живут. Наташа Королёва, я понимаю почему она просто молчит. Дом, это страшно. Я не осуждаю никого. Но я это понять не могу», – ответил Данилко.

Журналистка уточнила, что он думает о Пугачевой, которая по этому поводу ничего не говорит.

«По поводу Аллы Пугачёвой. Она всё правильно делает, в её случае. Я бы многим посоветовал, лучше бы они молчали. Молчание золото. Можно молчать. Она так красноречиво молчит. Всё понятно», – похвалил украинский артист.

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