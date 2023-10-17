«Данилов – бесполезный идиот»: Арестович о бывшем коллеге по Зе-команде

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов – бесполезный идиот.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Арестович ответил на обвинения со стороны Данилова, который назвал его российским агентом.

«Он же идиот. Он расписался в своем идиотизме много раз подряд. И это представляет их уровень компетенции, их уровень идиотизма, представляет прямую опасность Украине. Не мифические московские агенты, а прямую опасность Украине. Меня в своей жизни Служба безопасности Украины проверяла гораздо больше, чем Данилова и чаще. Потому что он начинал биографию в лесохозяйственном техникуме, а я с 18 лет начинал биографию в командном училище, где сразу военная контрразведка занималась такими, как я. И всю дорогу я был в тех местах, как называется, спецконтингент, к которому внимание контрразведывательных органов приковано более, чем полностью. Где наручники, почему меня до сих пор не поймали?», – сказал экс-советник.

«Так вот, он просто абсолютный неадекват. И этот абсолютный неадекват, дорогие наши зрители, отвечает за безопасность вас и ваших родных. В маленькой части, потому что пользы от него никакой. Я его дважды видел, когда он раскладывал цветные слайды перед президентом. Ну и он выступает в эфирах, рассказывая, что он не понимает русский язык, будучи из Луганска. Но это вся полезная деятельность, которую от него мы заметили. Если вы думаете, что ваша жизнь бесполезна и лишена смысла, подумайте, что есть не только люди, которые выпускают поворотники для BMW, не только люди, которые работают в ООН, но есть и такая должность, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины», – заявил Арестович.