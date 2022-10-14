Данилов: «Близится время, когда Россия останется без ракет»

14.10.2022  13:57 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская разведка с точностью владеет информацией о количестве ракет, стоящих на вооружении российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украинская разведка с точностью владеет информацией о количестве ракет, стоящих на вооружении российской армии....

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У него поинтересовались, сколько ракет осталось у России и близко ли то время, когда они все же не смогут ими пользоваться.

«Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас имеют наибольшие хлопоты.

По другим, советским образцам, например, С-300. Там еще немного есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля. Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее», – считает чиновник.

Он утверждает, что Украина регулярно отслеживает такого рода информацию.

«Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25−28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля», – говорит Данилов, который в 90-е годы был обычным бандитом в родном Луганске.

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