Данилов: «Близится время, когда Россия останется без ракет»
Украинская разведка с точностью владеет информацией о количестве ракет, стоящих на вооружении российской армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
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У него поинтересовались, сколько ракет осталось у России и близко ли то время, когда они все же не смогут ими пользоваться.
«Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас имеют наибольшие хлопоты.
По другим, советским образцам, например, С-300. Там еще немного есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля. Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее», – считает чиновник.
Он утверждает, что Украина регулярно отслеживает такого рода информацию.
«Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25−28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля», – говорит Данилов, который в 90-е годы был обычным бандитом в родном Луганске.
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