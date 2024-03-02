Данилов: До выборов в РФ могут произойти события, которые приведут к непризнанию голосования Западом

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Для Киева печально, но основные западные страны признают результаты президентских выборов в России, однако у бандеровцев есть надежда, что за оставшиеся две недели произойдут «какие-то события», которые полностью изменят ситуацию.

Об этом в интервью каналу «UkrLife» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, будет ли Запад их [выборы] признавать, это для многих будет экзаменом. Экзаменом на демократию, экзаменом на ситуацию, связанную, прежде всего, с ценностями. Если страны будут признавать события, которые 17 марта будут на России, выборами, тогда возникает вопрос – а где ваши ценности? Если вы признаете человека, который каждый день бросается авиационными бомбами… что он может избраться президентом. Тогда у меня вопрос – в каком мире мы живём? Это будет мощный вызов для всех этих стран», – причитал Данилов.

Ведущая канала спросила прямо: «Как вы считаете, признают или не признают?».

«К сожалению, я знаю этот ответ», – печально ответил секретарь Совбеза.

«Однако у меня ещё есть надежды, что за это время, которое осталось до этого фарса, могут произойти какие-то события, которые, в конце концов, приведут к другим вещам. Потому что, если будет молчание, есть такая пословица – если ты молчишь, значит ты согласен. Это должна быть позиция, и позиция должна быть публичной. Какой она будет, давайте посмотрим», – добавил Данилов.